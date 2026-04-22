Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir?

Klasik sabunlar bu cilt tipinde genellikle durumu kötüleştirebilir. "Doğal sabun" her zaman cilt için iyi anlamına gelmez. Katı sabunlar genellikle alkali pH'a sahiptir ve bu da cildin kurumasına neden olabilir. Akşam'a göre; Özellikle yüz temizliğinde jel veya krem formundaki ürünler daha güvenli ve etkili bir seçenek olarak öne çıkar. Sabun kullanımı, cilde yarardan çok zarar veriyor mu? Yüzümüzü Sabunla Yıkamak Ne Kadar Doğru? Sabun ile yüzümüzü yıkadığımız zaman temizlenmiş gibi bir his bırakır ancak yüzümüz için uygun değildir. Sabunların ph değeri yüzün ph değerine uygun olmadığından cilt bariyerini bozabilir. Cildi kurutur, kaşındırır ve dış etkenlere daha açık hale getirir. Ayrıca cildin sebum (yağ) dengesini bozarak sebum artışına neden olur ve sivilce artışına sebebiyet verebilir. Peki Ne Yapmalıyız? Eğer sabun kullanacaksanız yüzün ph değerine uygun sydnet sabunlar tercih etmelisiniz. Ya da kuru veya hassas cildiniz varsa yüz temizleme köpüğünü kullanabilirsiniz. Sivilceli yağlı bir cilde sahipseniz de yüz yıkama jeli kullanabilirsiniz.