  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu... Serasında üretip hem ihraç ediyor hem pazarda satıyor Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir? Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül Yerli turistlerin harcaması yüzde 32 arttı! Seyahate çıkanların harcama miktarı belli oldu Sosyal medya için e-Devlet zorunluluğu! VPN’e yaş sınırı geliyor Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti: Gökyüzünde önüne gelen ne varsa düşürdü Altın borcu verenler yandı: 10 yılı geçiren, alacağını bir daha göremeyebilir Yargıtay son noktayı koydu: Emekli olduktan sonra çalışanlar için kritik karar
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir?

Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir sorusu cevabını bulacak... Sabun kullanımı, cilde yarardan çok zarar veriyor mu?

#1
Hangi cilt tipi hangi sabunu kullanmalı? Doğal sabunlar cilde zarar verir mi? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, egzamalı, kuru, yağlı, karma ve hassas ciltler için sabun ve temizleyici önerilerini anlattı. Gençoğlan'ın ideal sabun seçiminden pH 5,5 dengesine kadar cilt temizliğinin püf noktaları…

#2
Cilt temizliğinde yapılan yanlışlar, cildin doğal dengesini bozarak erken yaşlanma ve kuruluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki, hangi sabun hangi cilde iyi gelir? Pek çok kişinin merak ettiği bu soruyu yanıtlayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, her cildin temizleyici ihtiyacının farklı olduğunu vurguladı.

#3
Cilt sağlığı için en kritik noktanın pH 5,5 dengesi olduğunu belirten Gençoğlan; kuru, yağlı, karma ve hassas ciltler için en uygun temizleme yöntemlerini açıkladı.

#4
Özellikle egzama ve akneye eğilimli ciltlerde sabunsuz temizleyicilerin önemine dikkat çeken uzman, "doğal" olarak bilinen her sabunun cilt için güvenli olmayabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

#5
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan'ın, cilde uygun sabunlarla ilgili yanıtları şu şekilde;

#6
İdeal sabun nasıl olmalı? İdeal sabun PH'sı cilt PH'sıyla uyumlu olacak şekilde 5,5 olmalıdır. PH'sı 5,5 olan ürünlerin arkasında PH bilgisi bulunmaktadır ürünün arkasında PH bilgileri yoksa PH'sı 5,5 değildir.

#7
İyi sabun var mıdır? Sabun cilde iyi gelir mi? Yarardan çok zarar veriyor mu? "İyi sabun" diye tek bir ürün yoktur; önemli olan cilt tipine uygun temizleyiciyi seçmektir. Hatta çoğu durumda klasik sabunlar yerine sabunsuz, yani "syndet" olarak adlandırılan temizleyiciler tercih edilir. Bunun nedeni, bu ürünlerin cildin doğal pH dengesine daha yakın olması ve daha az kurutmasıdır.

#8
Kuru ciltler ne kullanmalı? Kuru ciltler için nemlendirici içerikli, sabunsuz temizleyiciler önerilir. Gliserin, seramid ve hyaluronik asit içeren ürünler cildi temizlerken aynı zamanda nem kaybını önler. Köpüren ve sert sabunlar ise cildi daha da kurutabileceği için tercih edilmez.

#9
Peki, yağlı ciltler? Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde sebum dengeleyici temizleyiciler öne çıkar. Salisilik asit gibi içerikler gözenekleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, cildi aşırı kurutan ürünlerden kaçınmaktır; çünkü bu durum cildin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir.

#10
Hassas ciltler için parfümsüz ve hipoalerjenik ürünler önerilir. İçeriği mümkün olduğunca sade olan temizleyiciler, kızarıklık ve tahriş riskini azaltır. Parfüm, alkol ve yoğun esans içeren ürünlerden uzak durmak gerekir.

#11
Karma ciltlere ne öneriyorsunuz? Karma ciltlerde ise denge sağlayan, nazik temizleyiciler tercih edilir. Bu ürünler T bölgesindeki yağlanmayı kontrol altına alırken, yanak gibi daha kuru bölgeleri kurutmadan temizler.

#12
Egzamalı ciltler hangi ürünleri kullanmalı? Egzama ya da atopik ciltlerde ise medikal, yani dermokozmetik temizleyiciler önerilir. Bu ürünler sabunsuzdur ve cilt bariyerini destekleyici içeriklere sahiptir.

#13
Klasik sabunlar bu cilt tipinde genellikle durumu kötüleştirebilir. "Doğal sabun" her zaman cilt için iyi anlamına gelmez. Katı sabunlar genellikle alkali pH'a sahiptir ve bu da cildin kurumasına neden olabilir. Akşam'a göre; Özellikle yüz temizliğinde jel veya krem formundaki ürünler daha güvenli ve etkili bir seçenek olarak öne çıkar. Sabun kullanımı, cilde yarardan çok zarar veriyor mu? Yüzümüzü Sabunla Yıkamak Ne Kadar Doğru? Sabun ile yüzümüzü yıkadığımız zaman temizlenmiş gibi bir his bırakır ancak yüzümüz için uygun değildir. Sabunların ph değeri yüzün ph değerine uygun olmadığından cilt bariyerini bozabilir. Cildi kurutur, kaşındırır ve dış etkenlere daha açık hale getirir. Ayrıca cildin sebum (yağ) dengesini bozarak sebum artışına neden olur ve sivilce artışına sebebiyet verebilir. Peki Ne Yapmalıyız? Eğer sabun kullanacaksanız yüzün ph değerine uygun sydnet sabunlar tercih etmelisiniz. Ya da kuru veya hassas cildiniz varsa yüz temizleme köpüğünü kullanabilirsiniz. Sivilceli yağlı bir cilde sahipseniz de yüz yıkama jeli kullanabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23