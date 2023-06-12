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Yaşam
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Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

2023-06-12 10:32:15
Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Eskişehir’de bir aracın altına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

#1
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’ndeki bir aracın altına yavru kedi sıkıştı. Mahsur kaldığı için bağıran kedinin sesini duyan çevre esnafı araç sahibiyle iletişime geçerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları esnasında yoğun çaba sarf eden kahraman itfaiye ekipleri, sevimli kedinin sıkıştığı yeri kırdıktan sonra tazyikli su tutarak oradan çıkmasını sağladı.

#3
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Bu esnada kediye zarar gelmemesi amacıyla trafik geçici olarak durdurulurken, ıslandığı için kaçan kediyi bir vatandaş yakaladı. Çalışmalar sonucunda kediyi kurtararak büyük bir sevinç yaşayan itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu. Kontrol amacıyla Odunpazarı Hayvan Barınağı’na götürülen sevimli kedi şimdi ise yeni sahibini arıyor.

#4
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Aracın altından çıktıktan sonra kaçan kediyi yakalayan Berk Yaman, bu olayla tesadüf eseri karşılaştığını ve hayvan sevgisi sebebiyle görmezden gelemediğini söyledi.

#5
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarının başarılı sonuçlanmasıyla birlikte büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Yaman, “Biz olayı yoldan geçerken gördük. Yavru bir kedi otomobilin alt tarafındaki orta kısma sıkışmış.

#6
Foto - Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

İtfaiye ekipleri de orayı kırdıktan sonra kediyi çıkarttılar. Biz de Eskişehir halkı olarak hayvanlara çok değer veriyoruz. Onun çıkarıldığını gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Sonuçta onlar da bizler gibi bir canlı, onların da annesi ve kardeşleri var. Şimdi onu hayvan barınağına bırakacaklar, umarım bu sevimli kedi için güzel bir sahip bulunur” dedi.

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