Yaramaz kedi böyle kurtarıldı

İtfaiye ekipleri de orayı kırdıktan sonra kediyi çıkarttılar. Biz de Eskişehir halkı olarak hayvanlara çok değer veriyoruz. Onun çıkarıldığını gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Sonuçta onlar da bizler gibi bir canlı, onların da annesi ve kardeşleri var. Şimdi onu hayvan barınağına bırakacaklar, umarım bu sevimli kedi için güzel bir sahip bulunur” dedi.