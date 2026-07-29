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Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

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Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Kars'ta yaralı halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

#1
Foto - Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Sarıkamış ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde uçamayan kerkenezi fark eden güvenlik görevlisi Erol Gök, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Ekiplerce teslim alınan kerkenez, ilk incelemede sağ kanadında yara tespit edilmesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

#3
Foto - Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Merkezde tedavi altına alınan kerkenezin, sağlık durumunun düzelmesinin ardından bulunduğu bölgede yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

#4
Foto - Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Kerkenez yavrusunu bulan Gök şunları söyledi:

#5
Foto - Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

"Yaralı kerkenez kuşunu gördüm. Hemen tedavi edilmesi için doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah en kısa sürede tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak."

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