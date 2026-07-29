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Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

Ekonomist Necmettin Batırel, 47 lira seviyesinde seyreden dolar kurunun 5 lira değişeceğini söyledi. Sene sonunu işaret eden Batırel yatırımcılara uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

TGRT Haber'de yer alan habere göre, ekonomist Necmettin Batırel, "Kısa vadede dolar ve euroda yön ne olur? Yılın geri kalanında hangi seviyeler öne çıkıyor? Yatırımcıların takip etmesi gereken kritik gelişmeler neler?" sorusuna cevap verdi.

#2
Foto - Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

Batırel yaptığı açıklamada, "Küresel piyasalarda ABD-İran hattında ateşkesin korunması ve diplomatik temasların sürmesi risk iştahını desteklerken, Trump'ın anlaşma sağlanamaması halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceğine yönelik açıklamaları jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Uluslararası borsalarda dünya para birimleri karşısında değer kazanan dolar TL’yi de olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

Ancak Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması, yabancı yatırımcıya ciddi bir faiz arbitrajı (risksiz kar etme) imkanı tanıyor. Yabancı yatırımcılar, küresel piyasalardan düşük faizle borçlandıkları dövizleri (euro veya dolar) Türkiye’ye getirip TL bazlı yüksek getiri sunan Hazine faizleri ile Türk tahvillerine yatırıyor.

#4
Foto - Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

İşte bu sebepten hem Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin fon girişi dolayısıyla 160 milyar doların üzerinde olması döviz kurlarındaki oynaklığı sınırlandırıyor. Merkez Bankası, piyasadaki döviz arz ve talebini dengeleyerek kurların enflasyon oranında serbestçe yükselmesine izin vermiyor. Böylece 47.39 TL’deki dolar kuru, mevcut enflasyonu altında kalıyor.

#5
Foto - Necmettin Batırel'den ses getirecek dolar tahmini: Kur 5 lira değişecek

Kısa vadede dolar 47.70, euro 54.10 TL aralığında kalabilir. Yerli yatırımcılar artık döviz almıyor. 2026 yıl sonunda ABD dolarının 51-52 TL, euronun ise 62-64 TL seviyelerinde olmasını bekliyorum. Yüzde 30’luk enflasyona göre doların 55.83 olması gerekiyor. Ama sıkı kontrol yüzünden bu artış yüzde 21’de kalacak" dedi.

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