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Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

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Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor.

#3
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Tarihi geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Gideros Koyu'nun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar'la ilişkilendirildiği belirtiliyor.

#4
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Doğal liman özelliği taşıyan koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Korunaklı yapısıyla koyun Milli Mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

#5
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

"BURAYA GELEN BİR DAHA GELİYOR" Gideros Koyu'nu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, Batı Karadeniz'i daha önce de gezdiğini belirterek, Gideros'u yeniden görmek istediğini söyledi.

#6
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Bu kez Sinop'tan başlayarak Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip edip Cide'ye ulaştığını anlatan Ekşi, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu'nun doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade eden Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burası Karadeniz'in incilerinden biri." dedi.

#8
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Orası da çok özel bir yer ama Gideros da Karadeniz'in en güzel noktalarından biri. Doğal yapısıyla denize girilmesi gereken yerlerden." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

#10
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Doğal liman özelliği taşıyan Gideros Koyu'nun çevresinde pansiyonlar ile balık lokantaları bulunuyor.

#11
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizi tanıyalım. Gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel." diye konuştu.

#12
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

#13
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

#14
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

#15
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

#16
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

#17
Foto - Yeşil ve mavi iç içe… Gideros Koyu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gideros Koyu’ndan kareler…

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