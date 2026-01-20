Yapımı Almanya yüzünden uzun yıllar sürmüştü! Güney Kore'den Altay Tankı itirafı geldi

Cho, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir kavşak konumunda bulunduğuna dikkat çekerek, küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve bölgesel üretim üslerinin oluşturulması açısından ülkenin değerinin giderek arttığını ifade etti. Türkiye’nin, Koreli savunma ve sanayi şirketleri için hem üretim hem de üçüncü ülkelere açılım açısından önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı. Cho, savunma sanayi alanındaki Türkiye-Güney Kore iş birliğinin yalnızca iki ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin pekiştirilmesine de katkı sağladığını belirtti. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.