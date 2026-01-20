  • İSTANBUL
Yapımı Almanya yüzünden uzun yıllar sürmüştü! Güney Kore'den Altay Tankı itirafı geldi
Yapımı Almanya yüzünden uzun yıllar sürmüştü! Güney Kore'den Altay Tankı itirafı geldi

Almanya'nın engellemeleri sonrası yapımı bir hayli vakit alan Altay Tankı'nın motoru konusunda Güney Kore'den destek alınmıştı. Tankla ilgili Güney Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

#1
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yaptığı değerlendirmelerde, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin stratejik bir boyuta ulaştığını vurguladı.

#2
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, başta Altay ana muharebe tankı projesi olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

#3
Cho, Türkiye’nin Kore Savaşı sırasında yaklaşık 20 bin askerle Güney Kore’nin özgürlük ve demokrasisi için verdiği desteğin, iki ülke arasındaki güven ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu tarihsel mirasın bugün savunma, siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında gelişen iş birliğinin ana dayanağı olduğunu dile getirdi.

#4
Güney Kore ile Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapılarına ve ileri teknoloji kabiliyetlerine sahip olduğunu belirten Cho, bu durumun iki ülkenin uluslararası konumunu giderek güçlendirdiğini söyledi. Cho değerlendirmesinde, “Kore ve Türkiye, Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere çeşitli projeler aracılığıyla savunma sanayi alanında karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

#5
Cho, liderler düzeyinde yapılan görüşmelerde savunma sanayinde küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaşma hedefinin vurgulandığını hatırlattı. Bu kapsamda ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve eğitim alanlarında iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.

#6
Türkiye’nin savunma sanayinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ettiklerini belirten Cho, savunma ihracatının ilk kez 10 milyar doları aşmasını ve IDEF savunma sanayi fuarının başarıyla düzenlenmesini somut göstergeler olarak değerlendirdi.

#7
Cho, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir kavşak konumunda bulunduğuna dikkat çekerek, küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve bölgesel üretim üslerinin oluşturulması açısından ülkenin değerinin giderek arttığını ifade etti. Türkiye’nin, Koreli savunma ve sanayi şirketleri için hem üretim hem de üçüncü ülkelere açılım açısından önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı. Cho, savunma sanayi alanındaki Türkiye-Güney Kore iş birliğinin yalnızca iki ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin pekiştirilmesine de katkı sağladığını belirtti. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

