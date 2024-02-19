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Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

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Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

2024-02-19 12:52:12
Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın gece yarısı telefonunun çaldığı, CHP'nin oldukça konuşulan aday tanıtım toplantısına bu sebeple gitmediği iddiası gündeme oturdu. Protestolar ile tartışmaların ardından geri adım atmayan CHP’nin yapay zeka ile bulduğu Savaş'ın başka partiden aday olabileceği iddia ediliyor. Fakat iddiaya göre CHP bunun önüne geçmek için taktiğini hazırladığı konuşulurken Özgür Özel'den açıklama geldi.

#1
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

TELEFON GELDİ

Savaş'ın neden toplantıda yer almadığıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "CHP, seçmenin sesine kulak tıkayan bir parti değil. Çağrılar üzerine anket yaptırdık. Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık. Bu kapsamda Lütfü Bey şu an aramızda değil" demişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in toplantı günü 01.00 sularında Savaş'ı arayıp "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dediğini öne sürdü.

#2
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

TOPLANTIYA GİTMEME KARARI VERDİ

Öztürk, Lütfü Savaş'ın gelişmelerden son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldığını iddia etti.

#3
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

BAŞKA PARTİDEN ADAY OLACAK MI?

  • CHP'deki 'Hatay adayı' düğümünün bugün çözülmesi beklendiğini belirten Öztürk, Lütfü Savaş'ın yakın çevresinin kendisine başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceğini belirttiğini aktardı.

#4
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

CHP'NİN 'LÜTFÜ SAVAŞ' TAKTİĞİ

  • Yine Öztürk'ün aktardığına göre CHP'nin Lütfü Savaş için uygulayabileceği konuşulan taktik de ortaya çıktı.
  • Buna göre "Aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak" şeklinde bir yol izlenebilir.

#5
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum. Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak" dedi.

#6
Foto - Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI

  • CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da kimin aday gösterileceği konusunda şunları söyledi:
"Biz Hatay'da yaşananlar dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Bugün, Lütfü Savaş'la konuşacağız. Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum. Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak. 36 saatin tamamına çalışarak, Hatay'daki soruna en doğru çözümü vereceğim." 
  • Özel, "Lütfü Bey ile bu konuyu konuşup, alternatif gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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