2024-02-19 12:52:12 Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın gece yarısı telefonunun çaldığı, CHP'nin oldukça konuşulan aday tanıtım toplantısına bu sebeple gitmediği iddiası gündeme oturdu. Protestolar ile tartışmaların ardından geri adım atmayan CHP’nin yapay zeka ile bulduğu Savaş'ın başka partiden aday olabileceği iddia ediliyor. Fakat iddiaya göre CHP bunun önüne geçmek için taktiğini hazırladığı konuşulurken Özgür Özel'den açıklama geldi.