Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

TELEFON GELDİ

Savaş'ın neden toplantıda yer almadığıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "CHP, seçmenin sesine kulak tıkayan bir parti değil. Çağrılar üzerine anket yaptırdık. Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık. Bu kapsamda Lütfü Bey şu an aramızda değil" demişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in toplantı günü 01.00 sularında Savaş'ı arayıp "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dediğini öne sürdü.