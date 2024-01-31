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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

2024-01-31 20:24:37
Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Hızla artan yapay zeka pratik uygulamalara dökülürken, yapay zekadan en fazla yararlanan firam Microsoft oldu.

#1
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Yapay zeka hayatımızın her alanda. Büyük yapay zeka yatırımı Microsoft gelirlerine oldukça olumlu yansımaya devam ediyor.

#2
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Yapay zekanın daha fazla kabul görmesiyle birlikte başka sektörler de canlandı. Bulut bilişim de bu ilerlemeden nasibini aldı. Hal böyle olunca bu durumdan en avantajlı çıkan da Microsoft oldu. Yapay zeka hamlesi de Microsoft’un finansal sonuçlarına oldukça olumlu yansıdı.

#3
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Microsoft’un yapay zeka adımı gelirlerine olumlu yansıdı!

#4
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Artık yapay zeka hayatımızın her yerine yerleşmeyi başardı. Yapay zekanın kullanımı arttıkça bulut sistemlere olan ihtiyaç da buna paralel olarak artıyor. Yapay zeka hamlesi Microsoft Cloud’un gelirlerinin yeni bir rekora ulaştığını gösteriyor. 31 Aralık 2023’te hesaplanan şirketin üç aydaki toplam geliri ’lik bir artışla 62 milyar dolara yükseldi. Bu durum hem Microsoft’un hem de analistlerin beklediğinden daha fazlaydı.

#5
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Şirket, başarısının büyük bir kısmını Microsoft Cloud’un yıllık $ artışla elde ettiği 33,7 milyar dolarlık gelire atfetti. Böylece geçtiğimiz çeyrekte Microsoft Bulut, şirketin tüm gelirinin yarısından fazlasını oluşturmayı başardı. Şirket kısa vadede yapay zeka çağında yaptığı bu dev yatırımın meyvelerini şimdiden alıyor.

#6
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Bununla birlikte Microsoft Bulut’un geliri OpenAI ile anlaşmasından sonra 6.6 milyar dolar daha arttı. Microsoft, ChatGPT’nin mimarı birçok üretken yapay zeka çözümünün temelini oluşturan OpenAI’a milyarca dolarlık yatırım yapacağını onayladı.

#7
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

CEO Satya Nadella, şirketin bu alandaki ilerlemesini şöyle özetledi:

#8
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Yapay zeka hakkında konuşmaktan, yapay zekayı geniş ölçekte uygulamaya geçtik.

#9
Foto - Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Yapay zekayı teknoloji yığınımızın her katmanına aşılayarak, yeni müşteriler kazanıyoruz. Her sektörde yeni avantajlar ve üretkenlik kazanımları sağlamaya yardımcı oluyoruz.

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