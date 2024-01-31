Yapay zekanın ekmeğini Microsoft yiyor

Artık yapay zeka hayatımızın her yerine yerleşmeyi başardı. Yapay zekanın kullanımı arttıkça bulut sistemlere olan ihtiyaç da buna paralel olarak artıyor. Yapay zeka hamlesi Microsoft Cloud’un gelirlerinin yeni bir rekora ulaştığını gösteriyor. 31 Aralık 2023’te hesaplanan şirketin üç aydaki toplam geliri ’lik bir artışla 62 milyar dolara yükseldi. Bu durum hem Microsoft’un hem de analistlerin beklediğinden daha fazlaydı.