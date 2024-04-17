Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Avrupa futbolunun en elit turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün başlamıştı. Oynanan maçların ardından Dortmund, Atletico Madrid'i, PSG ise deplasmanda Barcelona'yı mağlup ederek yarı finalde eşleşen ilk takımlar oldu. Bugün oynanacak olan Manchester City-Real Madrid ve Bayern Münih-Arsenal maçlarından sonra diğer yarı final eşleşmesi belli olacak. Yapay zeka, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı belirledi...