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Spor
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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

2024-04-17 15:46:42
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Avrupa futbolunun en elit turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün başlamıştı. Oynanan maçların ardından Dortmund, Atletico Madrid'i, PSG ise deplasmanda Barcelona'yı mağlup ederek yarı finalde eşleşen ilk takımlar oldu. Bugün oynanacak olan Manchester City-Real Madrid ve Bayern Münih-Arsenal maçlarından sonra diğer yarı final eşleşmesi belli olacak. Yapay zeka, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı belirledi...

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#1
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Sabah'a göre; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları dün oynanan 2 mücadeleyle başladı. Nefes kesen 2 maçta toplamda 11 gol kaydedildi.

#2
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund evinde İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti.

#3
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Deplasmanda 2-1 yenik ayrıldığı ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-2 ile geçerek toplamda 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

#4
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 34'üncü dakikada Julian Brandt, 39'uncu dakikada Ian Maatsen, 71'inci dakikada Niclas Füllkburg ve 74'üncü dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 49'uncu dakikada kendi kalesine Mats Hummels ve 64'üncü dakikada Angel Correa attı.

#5
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Gecenin diğer maçı ise İspanya La Liga ekibi Barcelona ile PSG arasında oynandı. Sahasında 3-2 mağlup ayrıldığı ilk maçın rövanşında PSG, deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skor üstünlüğüyle yarı finale yükseldi.

#6
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

PSG'ye turu getiren golleri 40'ıncı dakikada Ousmande Dembele, 54'üncü dakikada Vitinha, 61 ve 89'uncu dakikada Kylian Mbappe attı. Barcelona'nın tek golü ise 12'nci dakikada Raphinha'dan geldi. Öte yandan mücadelenin 29'uncu dakikasında Barcelona'da Ronald Araujo kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

#7
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi Borussia Dortmund - PSG oldu. Bugün TSİ 22.00'de oynanacak Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City - Real Madrid maçlarının ardından yarı finalin diğer bir eşleşmesi de belli olacak.

#8
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Yapay Zeka ChatGPT, bugün oynanacak olan Bayern Münih-Arsenal maçında tur atlayacak tarafın Bayern Münih olduğunu tahmin etti.

#9
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Gecenin bir diğer nefes kesecek olan maçında Manchester City-Real Madrid ile karşılaşacak. Yapay zeka, bu maçı kazanacak olan tarafın Manchester City olduğu tahmin etti.

#10
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Borussia Dortmund-PSG ve Manchester City-Bayern Münih yarı final eşleşmelerini de tahmin etti.

#11
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

ChatGPT'nin tahminine göre, Şampiyonlar Ligi Finali'ne PSG ve Bayern Münih'in yükselecek.

#12
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

ŞAMPİYON TAKIM: BAYERN MÜNİH

#13
Foto - Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Bayern Münih-PSG Şampiyonar Ligi finalini de tahmin eden yapay zeka, kupayı Alman devi Bayern Münih'in kazanacağını belirledi.

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