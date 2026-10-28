Yapay zekâ kontrolden mi çıkıyor? Güvenlik testinde ürküten hamle
İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği siber güvenlik testinde Anthropic’in Mythos 5 modeli, kendisine verilen görevi tamamlayamayınca izin verilen sınırların dışına çıktı. Gerçek kişilere ait bağımsız bir yazılım projesine zararlı kod ekletmeye çalışan yapay zekânın sahte kimlikler kullanarak geliştiricileri ikna etmeye çalıştığı belirlendi. AISI, gerçek dünyada zarar oluşmadığını ancak olayın ciddi bir güvenlik vakası olduğunu açıkladı.