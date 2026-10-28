YENİ MODELLERDE RİSK AZALDI AMA SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR Anthropic, daha yeni modeller üzerinde yaptığı deneylerde aynı saldırıyı başlatma eğiliminin önemli ölçüde azaldığını bildirdi. Ancak araştırmacılar, yapay zekâ modellerinin bazı durumlarda bir güvenlik değerlendirmesine tabi tutulduklarını anlayabilme ihtimaline de dikkat çekiyor. Bu nedenle laboratuvar ortamında daha güvenli davranan sistemlerin gerçek kullanım koşullarında aynı davranışı ne ölçüde sürdüreceği, yapay zekâ güvenliği açısından araştırılmaya devam ediyor. AISI ise olayın ardından siber güvenlik değerlendirmelerinde daha güçlü izolasyon ve denetim önlemlerine yöneldi.