Montrö ve devasa gücü masayı sarstı! Karadeniz güvenliğinin tek patronu resmen Türkiye

Bölgesel önceliklerin farklı olduğunu vurgulayan Branea, Türkiye'nin geleneksel olarak kıyıdaş ülkelerin öncü rolüne ve Rusya ile gerilimin yönetilmesine önem verirken, Romanya'nın NATO'nun bölgedeki varlığının güçlendirilmesini savunduğunu, Bulgaristan'ın ise tarihsel olarak daha temkinli bir tutum benimsediğini ifade etti. Branea, NATO'nun da Karadeniz'i kendine özgü operasyonel gereksinimleri olan ayrı bir stratejik alan olarak değerlendirmediğini belirterek "Bana göre değişmesi gereken şey yeni bir NATO kurumu oluşturmak ya da kapsamlı bir strateji belgesi hazırlamak değil. Bunun yerine, NATO ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında halihazırda gelişmekte olan düzenlemeleri tanımalı ve güçlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.