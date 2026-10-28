Montrö ve devasa gücü masayı sarstı! Karadeniz güvenliğinin tek patronu resmen Türkiye
Karadeniz'de ticari gemilere yönelik artan İHA saldırıları bölgede yeni güvenlik düzenlemelerini ve ittifak arayışlarını hızlandırırken, Avrupa Liderlik Ağı Koordinatörü Maria Branea'dan Türkiye vurgusu geldi. Kıyı devletleri arasında en büyük deniz gücü kapasitesine sahip olan ve Montrö Sözleşmesi ile geçişleri kontrol eden Türkiye'nin merkezi bir aktör olduğunun altı çizildi. NATO ve AB'nin, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın ortak geliştirdiği güvenlik mekanizmalarını acilen tanıması gerektiği vurgulandı.