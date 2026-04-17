  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Oytun Erbaş'tan tedirgin edici sözler: Türkiye'den en az 1 milyon kişi var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Oytun Erbaş'tan tedirgin edici sözler: Türkiye'den en az 1 milyon kişi var

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıları değerlendiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, tüm kamuoyunu tedirgin edecek verileri açıkladı.

#1
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okul saldırılarını gerçekleştiren canilerin profillerinin benzer olması dikkat çekiyor. Dijital radikalleşme ve incel gibi kavramların saldırganların belirli kişisel özelliklerini ortaya koyuyor. Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber’de iki saldırganın özelliklerine ve toplumu bekleyen tehlikeleri açıkladı.

#2
Prof. Dr. Oytun Erbaş iki ildeki olaya değinerek Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hastalığına değindi. Psikologların iki saldırgan için Yüksek İşlevli Otizm (YİO) değerlendirmesine yorum yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş korkutan tabloyu şöyle açıkladı:

#3
Bu ülkenin yüzde üçü beşi otistik. Bugün çocuklardan en az bir milyon otizm vardır. Hani Asperger spektrumu, otizm spektrumu, ADH derler, disleksler. Bunlar daha pasif karakterler. Kendi içine kapanıktırlar. Suçlu olmak yerine mağdurdurlar çoğu zaman. Çoğu zaman zorbalanırlar, zorbalanan çocuk öcü almak isteyebilir. Şimdi burada aile faktörüne gelelim.

#4
Sorunları görmezden gelir aile. Çocuğunuzdan korkuyorsunuz. Karar verici oldular. Çocuk işte ağlar, zırlar, canımızı sıkar Aman çocuğumuzun dediği olsun. Bu çocuğu böyle yaptığınız zaman bu geliyor. Tatile gidelim. Gidiyoruz. Nereye gideceğimizi o belirliyor. Bir de diyoruz ki benim çocuğum yapmaz.

#5
Hemen şimdi suçlayalım. Hemen yargıyı dağıtalım bitirelim. Bu klasik bir davranıştır. Şimdi her evde bunlardan var. Demek ki şımarık yetiştirilmiş çocuklar var karşımızda. Bütün bu suçları işleyen çocuklar 14, 15, 16 yaşıyorlar. Neden? Vücudu büyümüş, hormonlar artmış, kemik, kas gelişmiş, kafa daha gelişmemiş.

#6
Pişmemiş yumurta. Evde bir silah var. Bugün bu olayların hepsinin sebebi evde silah olması. Şimdi ikinci konu. Evinizde silah varsa bu tabloyu siz de göreceksiniz. Çünkü diyecekler ki ben silahı saklıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman duran

Valla, ortaokul ve liseden öğrencilerin en az yarısını atıp, hayata mesleğe ZORLA , DEVLET ELİYLE tutunmasını sağlamazsak okula boşuna giden, ders çalışmayan, ödev yapmayan, şımarık, hyatta bol para ve rahata alışmış nesli getireceğiz kendi elimizle. SONRA BU OLAYLAR TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ BİZDE DE OLMAYA BAŞLAYINCA AH VAH ETMEYE DEVAM EDERİZ. ACİLEN EĞİTİM REFORMU
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23