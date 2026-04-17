İphone 18'in beklenen fiyatı belli oldu! Rakipleri ile makas açılacak!
İphone 18'in beklenen fiyatı belli oldu! Rakipleri ile makas açılacak!

Apple, artan donanım maliyetlerine rağmen rakiplerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla iPhone 18 Pro serisinin fiyatını dondurmaya hazırlanıyor.

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarında rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etmek için yeni amiral gemisi modellerinde fiyat dondurma politikası izleyecek. Şirketin fiyat artışlarını kontrol altında tutarak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i pazarın en popüler cihazları haline getirmesi bekleniyor.

RENK SEÇENEKLERİ ÜÇ İLE SINIRLI KALACAK Apple'ın maliyetleri dengelemek amacıyla aldığı bu kararın en büyük dezavantajı ise kullanıcılara sunulacak olan kısıtlı renk seçenekleri olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPhone 18 Pro serisi sadece koyu gri, koyu kırmızı ve gümüş beyaz renkleriyle raflardaki yerini alacak.

ARTAN MALİYETLERİ APPLE ÜSTLENECEK Şirketin DRAM tedarikinde yaşanan fiyat artışlarını kullanıcılara yansıtmayıp kendi kar marjından fedakarlık edeceği belirtiliyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre, milyarlarca dolar gelir üreten hizmetler bölümü sayesinde Apple bu ekstra maliyetleri kolayca karşılayabilecek.

Rakipler donanım maliyetleri nedeniyle sürekli fiyat artışına giderken, Apple'ın toplu parça alımı yaparak rekabeti zayıflattığı ifade ediliyor.

Diğer markaların fiyatlandırmayı kontrol edememesi durumunda pek çok Android kullanıcısının pes ederek iOS ekosistemine yönelmesi öngörülüyor./ kaynak: ensonhaber

Yorumlar

Yusuf büyük

İsrail'e cnn turk muhabirinin yaşadığı olayı görüp bu telefonu alan salaktır Yahudi asker bizim muhabirin elinden telefonu aldı çat diye açtı şifrem var falan hikaye
