Yanınıza almadan sakın trafiğe çıkmayın: İlk hatada 40, ikincisinde tam 140 bin lira cezası var

Tescil belgesi (halk arasında ruhsat adıyla bilinmektedir) ve tescil plakası almadan kara yollarına çıkan araçlar için ceza artık 46 bin lira oldu. Tescil belgesi ve tescil plakası olmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecek. Yönetmelikle belirlenen esaslara aykırı şekilde geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası ile araç kullanan sürücülere 46 bin TL para cezası verilecek. Aynı ihlal bir yıl içinde iki ve daha fazla olacak şekilde tekrarlanırsa sürücülere her defasında 140 bin TL para cezası verilecek, araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.