Yanınıza almadan sakın trafiğe çıkmayın: İlk hatada 40, ikincisinde tam 140 bin lira cezası var
2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni Karayolları Trafik Kanunu, trafik cezalarını dudak uçuklatan seviyelere çekerek kuralları adeta yeniden tanımladı. Tescil plakası olmadan trafiğe çıkmanın bedeli 46 bin TL'ye yükseltilirken, aynı ihlali bir yıl içinde tekrarlayan sürücülerin 140 bin TL gibi servet değerinde cezalarla karşılaşacağı açıklandı. Takograf eksikliğinden şerit ihlallerine kadar birçok kalemde getirilen bu sert yaptırımlar, trafikte "hata yapma lüksünü" tamamen ortadan kaldırıyor.