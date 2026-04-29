Panagiotis Mavros'tan olay itiraf: Türkleri yok saydık, reddettik skandallar yaptık
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Panagiotis Mavros'tan olay itiraf: Türkleri yok saydık, reddettik skandallar yaptık

Kıbrıs’ın tanınmış Rum yazarlarından biri olan Panagiotis Mavros, Türkiye ve KKTC ile olan ilişkilerine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs’ta bir çözümü savunan Mavros, bu yapının sürdürülemez olduğuna işaret etti ve ''Kıbrıs’ta başka toplum (Türkler) olduğuna asla inanmadık. Rumlar olarak kazan-kazan yönünde atılan tüm çözüm planlarını reddettik. Ne yazık ki, milliyetçi aptallığımız yüzünden, sanki Fatihlermişiz gibi davrandık'' dedi.

Bir umut olup olmadığı sorusunu kendisine soran yazar, ‘’Elbette, umut en son ölür’’ dedi ve ‘’Bu karamsar düşüncelerim beni, yolsuzluğun ve siyasi yanılsamanın hüküm sürdüğü, yetersiz bir Kıbrıs Rum devletiyle yetinmeye yönelik milliyetçi ısrarlı kınamamızı gözden geçirmeye yöneltiyor’’ diye devam etti.

Annan Planı’na ‘hayır’ demelerine rağmen AB’ye girdiklerini hatırlatan Mavros, ‘’Avrupa Birliği’ni kandırdık. Bir (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) Yunan Kıbrıs'ı için aptalca ve gülünç planımıza devam ettik’’ sözlerini kullandı.

Annan Planı’ndan sonra Crans Montana’da çözüm için tarihi bir fırsatı reddettiklerini kaydeden Rum yazar şunları kaydetti:

Ne yazık ki ikiyüzlü bir şekilde kendi çıkarları için bir ‘çözüm çabası’ gösteren, ancak özünde BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Holguin ve (Cumhurbaşkanı) Erhürman'ı ikinci bir dönem seçilmek hayaliyle ‘sahtekarlar’ olarak nitelendirerek süreci yıkıma uğratmaya çalışan, küçük düşürücü bağnazlığın Nicos Christodoulides'ine ulaştık.

Şimdi ise bölünme, iki devlet ve bunların Kıbrıs Cumhuriyeti için korkunç sonuçlarıyla ne yapacağız? Maalesef Kıbrıs'ın geleceği yok. Ve ancak bir mucizeyle umut edebiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

o kadar çok türk öldürdünüzkü

balkan savaslarında kurtulus savasında ama biz yazmadık tarihimizde sizler bizi hep düşman bildiniz ne diyelim

Ziya

Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti yalnız değil hep birlikte seninleyiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
