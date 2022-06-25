Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği sağlık ekipleri kurtardı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Afetler ve Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Oktay Yaşar ise yangın başladığı ilk günden itibaren UMKE ve 112 ekiplerinin kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak tüm sağlık tedbirlerini aldıklarını bildirdi. Alanda 19 ambulans,16 UMKE ve 135 personelle görev yaptıklarının bilgisini veren Yaşar, "Yine alanda yangından etkilenen 80 hanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Elbette önceliğimiz insan sağlığı ama yangın bölgesindeki tüm canlıların da sağlığı için de çaba gösterdik. Bu kapsamda ekipleriniz hayvanlara da müdahale etti." dedi. Yangın bölgesinde görev yapan personelin el ve ayak bölgelerinde yanıklara, dumandan etkilenme vakalarına ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara anında müdahale edildiği aktaran Yaşar, vatandaşların ilaçlarını da temin ederek alanda hızlı ve etkin bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Yaşar, "Burası yaban hayatı geliştirme bölgesi olduğu için ekiplerimiz bölgedeki canlılar için daha titiz ve hassas davrandı." ifadesini kullandı.