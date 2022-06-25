Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği sağlık ekipleri kurtardı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 ekibinde görev yapan paramedik Mehmet Tufan Aydın, AA muhabirine yangının başladığı ilk andan itibaren ekip arkadaşları ile bölgeye geldiğini söyledi. Bölgedeki vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin sağlık tedbirini almak amacıyla yangın mahallinde çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, alevlerden sadece insanların etkilenmediğini, yanan ormanlık alanda doğal yaşamını sürdüren bir çok canlının da zarar gördüğünü vurguladı. Sahada söndürme çalışmalarına katılan işçilerin, yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yanlarında olduklarını dile getiren Aydın, can çekişen, alevlerden kaçan hayvanlara da duyarsız kalmadıklarını ifade etti. Bölgede görev yaptıkları sırada bir kuş yavrusunun can havliyle çırpınmasının tüm ekibi etkilediğini dile getiren Aydın, "Yuvasının yanmış olabileceğini düşündüğümüz kuş yavrusunu alarak su verdik. Sonrasında gölgede beklettik. Bir süre sonra kuş yavrusu kendine geldi. İlk başlarda daha bir cansız, hareket edemez haldeydi. Yavru kuş uçamıyordu. Kendine gelen kuşu yangına müdahale eden orman ekiplerine ve bölgedeki jandarma ekiplerine teslim ettik. Onun doğal yaşamına dönmesi bizim için en büyük mutluluklardan biri olacak." dedi.