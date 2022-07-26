  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

2022-07-26 19:31:03
Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

#1
Foto - Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Toprak’a ait ahırda yangın çıktı.

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Toprak’a ait ahırda yangın çıktı.

#2
Foto - Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Rüzgarın da etkisiyle samanların tutuştuğu yangın büyürken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Rüzgarın da etkisiyle samanların tutuştuğu yangın büyürken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

#4
Foto - Köpeğin ahıra koşarak havladığını gördüğünü söyleyen Bahri Kocabaş, “Köpek havlayarak, ahıra doğru gidiyordu. Ben de köpeğin havlamasından şüphelenerek, o yöne doğru gittim. Ahırdan dumanlar çıktığını gördüm, komşuya seslendim ve itfaiyeye haber verdik” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğin ahıra koşarak havladığını gördüğünü söyleyen Bahri Kocabaş, “Köpek havlayarak, ahıra doğru gidiyordu. Ben de köpeğin havlamasından şüphelenerek, o yöne doğru gittim. Ahırdan dumanlar çıktığını gördüm, komşuya seslendim ve itfaiyeye haber verdik” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk öğrencilerden tarihi başarı! Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar için öyle bir şey ürettiler ki...
Gündem

Türk öğrencilerden tarihi başarı! Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar için öyle bir şey ürettiler ki...

Yesevi Havacılık Lisesi bünyesinde kurulan atölyelerde çalışmayı sürdüren öğrenciler kendi imkanları ile SİHA üretmeye çalışıyor. Öğrenciler..
Akaryakıta bir indirim geldi, ikinci yolda! Araç sahiplerine müjde
Ekonomi

Akaryakıta bir indirim geldi, ikinci yolda! Araç sahiplerine müjde

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen zamların y..
Türkiye'nin konuştuğu çöp evden çıkan Cem Muhammed'den üzücü haber
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu çöp evden çıkan Cem Muhammed'den üzücü haber

Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'in son durumuyla ilgili tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Rek..
Doları düşürmek için altın para bastılar! Piyasaya sürüldü
Ekonomi

Doları düşürmek için altın para bastılar! Piyasaya sürüldü

Dolara karşı para birimi adeta çakılan Zimbabve çözüm olarak altından madeni para basma kararı aldı. Altınlar ülke genelindeki bankalara dağ..
Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu
Spor

Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu

Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a gönderen Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a bir teklif daha yaptı.
Bu ne güzel haber! Maşallah hepsine...
Yerel

Bu ne güzel haber! Maşallah hepsine...

Mardin'de açılan kursa katılan işitme engelli çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23