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Hayat-Aktüel
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Yan bakma kavgasında kan aktı!

2023-04-30 19:06:05
Yan bakma kavgasında kan aktı!

Çorum’da iddialara göre “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Foto - Yan bakma kavgasında kan aktı!

Olay, Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 grup arasında “yan bakma” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdülkadir S. (19) adlı genç bacağından bıçaklandı.

#2
Foto - Yan bakma kavgasında kan aktı!

Kanlar içerisinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir S., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Foto - Yan bakma kavgasında kan aktı!

Olay yerinde ayrıca 2 adet boş kovan bulan polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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