'Yaklaşık 1,5 milyar dolar ödenen F-35'leri halen alamadık' çıkışına yetkili isimden gündem olan cevap
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, VAV TV'de gençlerin savunma alanındaki merak ettiği sorulara cevap verdi.
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, VAV TV’de gençlerin katıldığı bir programda savunma sanayii, teknoloji geliştirme süreçleri ve Türkiye’nin gelecekteki savunma vizyonuna ilişkin soruları yanıtladı. Programda özellikle gençlerin yönelttiği sorular, hem güncel savunma projeleri hem de stratejik hedefler üzerine yoğunlaştı.
Karataş’a yöneltilen “nükleer kapasite” ile ilgili bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Türkiye’nin bu alanda nasıl bir konumda olduğu sorulduğunda Karataş, detaylı teknik açıklamalardan ziyade genel bir çerçeve çizerek, “Gerektiğinde gerektiği kadar hazırız” ifadelerini kullandı. Bu tür konularda her şeyin açıkça söylenmemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, “Bazen bir şey söylememek, çok şeyi söylemektir” diyerek stratejik alanlarda belirsizliğin de bir güvenlik unsuru olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca, dünyanın böyle bir kapasiteye ihtiyaç duymamasını temenni ettiğini belirterek, teknolojiden ziyade insan faktörünün önemine değindi. “Ben teknolojiye hiçbir zaman sadece hayranlık duymadım, asıl hayranlığım o teknolojiyi geliştiren ve kullanan akla yöneliktir” sözleriyle, savunma sanayiinde insan kaynağı ve etik değerlerin kritik rolüne işaret etti.
Programda gündeme gelen bir diğer önemli konu ise Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması oldu. Bir öğrencinin “Yaklaşık 1,5 milyar dolar ödeme yapılmasına rağmen F-35’ler ne zaman teslim alınacak?” sorusuna Karataş, Türkiye’nin artık bu konuyu öncelikli bir hedef olarak görmediğini ifade etti. Karataş, “Türk savunma sanayisinin F-35 gibi bir derdi yok. Bu artık bizim ana gündemimiz değil” diyerek, odağın değiştiğini vurguladı.
Bu kapsamda Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerine yoğunlaştığını belirten Karataş, özellikle beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN’a dikkat çekti. KAAN’ın Türk savunma sanayii için stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Karataş, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve yakın zamanda envantere girmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca bu platformun yalnızca Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığına değindi.
Genel değerlendirmesinde Karataş, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu süreçte yüksek teknoloji üretimi kadar insan kaynağı, mühendislik kabiliyeti ve stratejik vizyonun da belirleyici olduğunu ifade etti.
