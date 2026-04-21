'Yaklaşık 1,5 milyar dolar ödenen F-35'leri halen alamadık' çıkışına yetkili isimden gündem olan cevap

Karataş’a yöneltilen “nükleer kapasite” ile ilgili bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Türkiye’nin bu alanda nasıl bir konumda olduğu sorulduğunda Karataş, detaylı teknik açıklamalardan ziyade genel bir çerçeve çizerek, “Gerektiğinde gerektiği kadar hazırız” ifadelerini kullandı. Bu tür konularda her şeyin açıkça söylenmemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, “Bazen bir şey söylememek, çok şeyi söylemektir” diyerek stratejik alanlarda belirsizliğin de bir güvenlik unsuru olduğuna dikkat çekti.