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Ekonomi
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Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

2023-03-12 17:46:39
Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Yakıt harcamalarını kısmanın, yakıttan tasarruf etmenin bazı yolları var. İşte konuyla ilgili tüyolar...

#1
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Aracınızı uygun olan devir aralığında kullanın. Yüksek devirlerde araç kullanımı yakıt tüketimini artırır. Mesela; şehirlerarası yolda 90 kilometre üstü 2 bin 500 - 3 bin devri geçerseniz benzin tüketimi artar. Aracınızın göstergesindeki vites yükseltmenize ve düşürmenize yardımcı olacak uyarılara dikkat etmeniz yakıt tasarrufu sağlar. Düşük vites devri artırır, doğru viteste olduğunuzdan emin olun.

#2
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Kullanım stili de yakıt tüketimini etkiliyor. Sürekli dur-kalk, yani fren-gaz yapmak arabayı şaşırtıyor. Bu durumda araç yeniden ivme kazanabilmek için fazla yakıt tüketiyor. Bu yüzde 3-35 civarında fark ettiriyor.

#3
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Bir dakikadan daha uzun süreyle aynı noktada duracaksanız aracınızın kontağını kapatın.

#4
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Klimalar, sıcak konumda çalışırken fazla etki etmiyor anak soğuk konumda çalışırken yüzde 8 ile 12 arası fazla yakıt tüketimine sebep oluyor. Aracınızla 90 kilometre ve üzerinde cam açık gidiyorsanız, bu maliyet demek. Mesela; dört cam açık 100-120 kilometre hızda, benzin tüketimi yüzde 10 oranında artıyor.

#5
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Lastik havalarının üretici firmalarının uygul bulduğu bir optimum değeri var. Bu değerler, benzin kapağının içinde ya da arabanın kitapçığında yazıyor. Lastik havası 30 olması gerekirken 31-32 ise güvenlik tehlikesi oluşturuyor, daha düşükse fazla benzin yakıyor. Lastik alırken de en düşük sürtünmeye sahip olan lastikleri tercih edin. Bu, yüzde 3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.

#6
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Koltuk ısıtma sistemi ve ısıtmalı arka cam da yakıt tüketimini artırıyor.

#7
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Yağ ve hava filtrelerini mutlaka kontrol ettirin. Tıkanmış bir hava filtresi buji tüketimini de artırır. Eski ve kirli yağ filtresi hem verimliliği azaltır hem de motorun aşınmasına sebebiyet verir.

#8
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Aracınızın bagajında gereksiz aşırı yük taşımayın. Araba ağırlaştıkça zorlanıyor, fazla yakıt çekiyor. Her ekstra 50 kilo yüzde 2 oranında fazla yakıt tüketilmesine sebep oluyor.

#9
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Aracınızın motor ve yürüyen aksamının bakımını düzenli yaptırın. Yağ değişiminin zamanında geciktirmeden yapılması gerekir.

#10
Foto - Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Lüzumsuz yere yüksek oktan benzin almayın. Aralığın dışında yüksek oktanlı benzin kullanılırsa geç tutuşma olur. Bu, motorun performansını düşürdüğü gibi ömrünün de kısalmasına neden olur.

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