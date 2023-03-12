Yakıttan tasarruf etmek mümkün! İşte tüyolar

Lastik havalarının üretici firmalarının uygul bulduğu bir optimum değeri var. Bu değerler, benzin kapağının içinde ya da arabanın kitapçığında yazıyor. Lastik havası 30 olması gerekirken 31-32 ise güvenlik tehlikesi oluşturuyor, daha düşükse fazla benzin yakıyor. Lastik alırken de en düşük sürtünmeye sahip olan lastikleri tercih edin. Bu, yüzde 3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.