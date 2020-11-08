Yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor! Çok ama çok tehlikeli...

Fukushima Daini Nükleer Santralı, Japonya: Kötü nükleer santral Fukushima-1'de meydana gelen kaza, insanlık tarihinde en uzun ömürlü ve büyük ölçekli olarak kabul edildi. Deprem nedeniyle üç reaktör hasar gördü. Büyük ölçekli bir radyasyon sızıntısı vardı; radyasyon 300 km'lik bir mesafeye yayılmıştır. Şimdi, nükleer enerji santralinin bölgesi ve yakın çevresinde gezegenin en radyoaktif yerleri arasındadır. Fukuşima bölgesinde şiddetli bir deprem 11 Mart 2011'de başladı. Aynı gün olağanüstü hal ilan edildi; tüm birimler askıya alındı. Fukushima Daimi Nükleer Santralı, JaponyaSadece istasyon çalışanlarının nitelikli eylemleri yüzünden büyük insan kayıplarını önlemeye çalışıldı. Hasar gören reaktörlerin onarımı sırasında sadece bir kişi öldü. Kaza ölçeği deneyimli profesyoneller için bile şaşırtıcıydı. Başlangıçta istasyondan 3 kilometre yarıçapındaki bir alan tehlikeli ilan edildi ve birkaç saat sonra radyasyon 10 km yarıçapında yayıldı. Bugün, santralden 320 km uzakta bile yüksek bir arka plan radyasyonu var. Fukushima-1 felaketin merkez üssü olmaya devam ediyor. Burası radyasyon düzeyinin en yüksek olduğu yerdir.