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Dünya
15
Yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor! Çok ama çok tehlikeli...

2020-11-08 12:09:47
Yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor! Çok ama çok tehlikeli...

Dünyanın birçok noktasında yer alan radyoaktif bölgeler halen insan sağlığını tedirgin ediyor.

#1
Foto - Fukushima Daini Nükleer Santralı, Japonya: Kötü nükleer santral Fukushima-1'de meydana gelen kaza, insanlık tarihinde en uzun ömürlü ve büyük ölçekli olarak kabul edildi. Deprem nedeniyle üç reaktör hasar gördü. Büyük ölçekli bir radyasyon sızıntısı vardı; radyasyon 300 km'lik bir mesafeye yayılmıştır. Şimdi, nükleer enerji santralinin bölgesi ve yakın çevresinde gezegenin en radyoaktif yerleri arasındadır. Fukuşima bölgesinde şiddetli bir deprem 11 Mart 2011'de başladı. Aynı gün olağanüstü hal ilan edildi; tüm birimler askıya alındı. Fukushima Daimi Nükleer Santralı, JaponyaSadece istasyon çalışanlarının nitelikli eylemleri yüzünden büyük insan kayıplarını önlemeye çalışıldı. Hasar gören reaktörlerin onarımı sırasında sadece bir kişi öldü. Kaza ölçeği deneyimli profesyoneller için bile şaşırtıcıydı. Başlangıçta istasyondan 3 kilometre yarıçapındaki bir alan tehlikeli ilan edildi ve birkaç saat sonra radyasyon 10 km yarıçapında yayıldı. Bugün, santralden 320 km uzakta bile yüksek bir arka plan radyasyonu var. Fukushima-1 felaketin merkez üssü olmaya devam ediyor. Burası radyasyon düzeyinin en yüksek olduğu yerdir.

Fukushima Daini Nükleer Santralı, Japonya: Kötü nükleer santral Fukushima-1'de meydana gelen kaza, insanlık tarihinde en uzun ömürlü ve büyük ölçekli olarak kabul edildi. Deprem nedeniyle üç reaktör hasar gördü. Büyük ölçekli bir radyasyon sızıntısı vardı; radyasyon 300 km'lik bir mesafeye yayılmıştır. Şimdi, nükleer enerji santralinin bölgesi ve yakın çevresinde gezegenin en radyoaktif yerleri arasındadır. Fukuşima bölgesinde şiddetli bir deprem 11 Mart 2011'de başladı. Aynı gün olağanüstü hal ilan edildi; tüm birimler askıya alındı. Fukushima Daimi Nükleer Santralı, JaponyaSadece istasyon çalışanlarının nitelikli eylemleri yüzünden büyük insan kayıplarını önlemeye çalışıldı. Hasar gören reaktörlerin onarımı sırasında sadece bir kişi öldü. Kaza ölçeği deneyimli profesyoneller için bile şaşırtıcıydı. Başlangıçta istasyondan 3 kilometre yarıçapındaki bir alan tehlikeli ilan edildi ve birkaç saat sonra radyasyon 10 km yarıçapında yayıldı. Bugün, santralden 320 km uzakta bile yüksek bir arka plan radyasyonu var. Fukushima-1 felaketin merkez üssü olmaya devam ediyor. Burası radyasyon düzeyinin en yüksek olduğu yerdir.

#2
Foto - Kendi topraklarında sürekli temizlik çalışmaları kazadan sonra durmaz. Uzmanlar, tam iyileşme için en az 40 yıl süreceğini belirttiler. Halen çevredeki sakinler için en büyük tehlike, yer altı engellerini yıkamaya başlayan tesisin radyoaktif sızıntısıdır. Durumu yeni depolama tesislerini inşa ettikten sonra bile izlemek zordur. Çok miktarda kirlenmiş su yeni bir felakete neden olabilir.

Kendi topraklarında sürekli temizlik çalışmaları kazadan sonra durmaz. Uzmanlar, tam iyileşme için en az 40 yıl süreceğini belirttiler. Halen çevredeki sakinler için en büyük tehlike, yer altı engellerini yıkamaya başlayan tesisin radyoaktif sızıntısıdır. Durumu yeni depolama tesislerini inşa ettikten sonra bile izlemek zordur. Çok miktarda kirlenmiş su yeni bir felakete neden olabilir.

#3
Foto - Semipalatinsk Test Sitesi, Kazakistan: Semipalatinsk test sitesi Kazakistan'da bulunuyor. Sovyetler Birliği'nde nükleer bomba denemesi için ilk sırada yer aldı. Bu önemli olay 1949 Ağustos'unda yaşandı. O zamandan beri 18 500 metrekarelik alan nükleer silahların test edilmesinde düzenli bir yer oldu. Bugün, depolama alanı, alan birimi başına nükleer patlama sayısı bakımından dünyanın gerçek bir şampiyonudur. Kabaca tahmin edileceği üzere, sayısız test yaklaşık 200 000 kişiyi etkiledi.

Semipalatinsk Test Sitesi, Kazakistan: Semipalatinsk test sitesi Kazakistan'da bulunuyor. Sovyetler Birliği'nde nükleer bomba denemesi için ilk sırada yer aldı. Bu önemli olay 1949 Ağustos'unda yaşandı. O zamandan beri 18 500 metrekarelik alan nükleer silahların test edilmesinde düzenli bir yer oldu. Bugün, depolama alanı, alan birimi başına nükleer patlama sayısı bakımından dünyanın gerçek bir şampiyonudur. Kabaca tahmin edileceği üzere, sayısız test yaklaşık 200 000 kişiyi etkiledi.

#4
Foto - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli radyoaktif alanlardan biri Santa Susanna laboratuvarının toprakları. Laboratuar 1 000 hektardan daha fazla alanı işgal ediyor. Uzun yıllar boyunca roket motorları yaratmak ve test etmek için kullanılan bir dizi endüstriyel ve akademik binayı kucaklıyor. Laboratuar NASA'ya ait. Kuruluşundan bu yana, asıl amaç, sıvı yakıtla çalışan en güçlü uzay motorunu yaratmaktı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli radyoaktif alanlardan biri Santa Susanna laboratuvarının toprakları. Laboratuar 1 000 hektardan daha fazla alanı işgal ediyor. Uzun yıllar boyunca roket motorları yaratmak ve test etmek için kullanılan bir dizi endüstriyel ve akademik binayı kucaklıyor. Laboratuar NASA'ya ait. Kuruluşundan bu yana, asıl amaç, sıvı yakıtla çalışan en güçlü uzay motorunu yaratmaktı.

#5
Foto - Enfekte alanlar bugünkü büyük şehirlerin topraklarında bulunabilir. Fransız başkenti ve daha özel olarak Fort d'Aubervilliers bölgesi harika bir örnektir. Bir keresinde geçen yüzyılın 30'lu yıllarında radyoaktif materyallerin incelenmesi için kullanılan büyük surlar vardı. Tahkimatlar onlarca varil nükleer atık barındırıyordu. Bu faaliyetlerin etkisi bugün de hissediliyor

Enfekte alanlar bugünkü büyük şehirlerin topraklarında bulunabilir. Fransız başkenti ve daha özel olarak Fort d'Aubervilliers bölgesi harika bir örnektir. Bir keresinde geçen yüzyılın 30'lu yıllarında radyoaktif materyallerin incelenmesi için kullanılan büyük surlar vardı. Tahkimatlar onlarca varil nükleer atık barındırıyordu. Bu faaliyetlerin etkisi bugün de hissediliyor

#6
Foto - Harika dağ manzarası ve bereketli toprakları ile ünlü güneşli Kırgızistan, nükleer atıklarla kontamine alanlara sahiptir. En kirli, inanılmaz derecede güzel bir dağ bölgesi olan Mailu-Suu. Nükleer silah denemeleri asla yapılmadı ve nükleer santrallar asla inşa edilmedi. Son on yılda, uranyum bu yerlerde mayınlı tutuluyordu. Bu endüstriyel faaliyet yüzünden çevre acı çekiyor. Her gün çok miktarda radyoaktif element açığa çıkar.

Harika dağ manzarası ve bereketli toprakları ile ünlü güneşli Kırgızistan, nükleer atıklarla kontamine alanlara sahiptir. En kirli, inanılmaz derecede güzel bir dağ bölgesi olan Mailu-Suu. Nükleer silah denemeleri asla yapılmadı ve nükleer santrallar asla inşa edilmedi. Son on yılda, uranyum bu yerlerde mayınlı tutuluyordu. Bu endüstriyel faaliyet yüzünden çevre acı çekiyor. Her gün çok miktarda radyoaktif element açığa çıkar.

#7
Foto - Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi, Amerika Birleşik Devletleri: Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi, Amerika Birleşik Devletleri Nükleer sanayinin gelişimi açısından dünyadaki en gelişmiş ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla, kontamine alanların çoğunun oralarda olması şaşırtıcı değildir. Arka plan radyasyon açısından dünya liderlerinden biri Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi'dir. Bu, nükleer bombalar ve silah sınıfı plütonyum üretimi için kullanılan dünyanın en büyük sanayi komplekslerinden biridir. ABD'nin Nagasaki'ye düşen atom bombası burada yapıldı.

Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi, Amerika Birleşik Devletleri: Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi, Amerika Birleşik Devletleri Nükleer sanayinin gelişimi açısından dünyadaki en gelişmiş ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla, kontamine alanların çoğunun oralarda olması şaşırtıcı değildir. Arka plan radyasyon açısından dünya liderlerinden biri Hanford Nükleer Rezervasyon Sitesi'dir. Bu, nükleer bombalar ve silah sınıfı plütonyum üretimi için kullanılan dünyanın en büyük sanayi komplekslerinden biridir. ABD'nin Nagasaki'ye düşen atom bombası burada yapıldı.

#8
Foto - Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bulaşma olduğu bilinen bir başka yer de Scarborough'da bulunan McClure'dur. Geçen yüzyılın 40'ında, bu bölgede radyoaktif elementlerin üretilmesi için uğraşan büyük bir sanayi merkezi vardı. Ardından söküldü ve hurda metal dahil atıklardan bir kısmı yere gömüldü. Nükleer atık önlemlerine uyulmaması nedeniyle, şu anda bölgede yüksek radyoaktivite devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bulaşma olduğu bilinen bir başka yer de Scarborough'da bulunan McClure'dur. Geçen yüzyılın 40'ında, bu bölgede radyoaktif elementlerin üretilmesi için uğraşan büyük bir sanayi merkezi vardı. Ardından söküldü ve hurda metal dahil atıklardan bir kısmı yere gömüldü. Nükleer atık önlemlerine uyulmaması nedeniyle, şu anda bölgede yüksek radyoaktivite devam ediyor.

#9
Foto - Yangjiang, Çin'deki yüksek radyasyon alanını oluşturuyor. Ana özelliği kum ve kil tuğladan yapılmış çok sayıda evdir. Bu yapı malzemeleri yüksek bir arka plan radyasyon kaynağı olarak hareket etmektedir. Gerçekte, tuğla yapmak için kum ve kil çıkartılması, nadir bulunan kaya unsuru olan monazit açısından zengin yerel dağ bölgelerinden birinde gerçekleştirildi.

Yangjiang, Çin'deki yüksek radyasyon alanını oluşturuyor. Ana özelliği kum ve kil tuğladan yapılmış çok sayıda evdir. Bu yapı malzemeleri yüksek bir arka plan radyasyon kaynağı olarak hareket etmektedir. Gerçekte, tuğla yapmak için kum ve kil çıkartılması, nadir bulunan kaya unsuru olan monazit açısından zengin yerel dağ bölgelerinden birinde gerçekleştirildi.

#10
Foto - Kramatorsk'taki enfekte daire, Ukrayna: Dünyanın en bilinen radyasyon algılama örneklerinden biri olan Kramatorsk, Ukrayna'nın en büyük radyasyon bulgularından biri oldu. Sezyum-137 radyoaktif elemanlı kapsül bir konut binasının duvarı içinde tespit edildi. Bu davanın geçmişi, Karanskyi kariyerinde sanayi faaliyetleri sırasında sezyum içeren bir ampülün kaybolduğu son yüzyılın 70'ine kadar uzanıyor. Büyük işletmelerden biri ocakta çakıl taşı ve ezilmiş taş aldı. Şişe, planlama aşamasında bir ölçüm cihazından düştü.

Kramatorsk'taki enfekte daire, Ukrayna: Dünyanın en bilinen radyasyon algılama örneklerinden biri olan Kramatorsk, Ukrayna'nın en büyük radyasyon bulgularından biri oldu. Sezyum-137 radyoaktif elemanlı kapsül bir konut binasının duvarı içinde tespit edildi. Bu davanın geçmişi, Karanskyi kariyerinde sanayi faaliyetleri sırasında sezyum içeren bir ampülün kaybolduğu son yüzyılın 70'ine kadar uzanıyor. Büyük işletmelerden biri ocakta çakıl taşı ve ezilmiş taş aldı. Şişe, planlama aşamasında bir ölçüm cihazından düştü.

#11
Foto - Church Rock Uranium Mill, Meksika: Uranyum zenginleştirme konusunda uzmanlaşan eski fabrika, Church Rock, ABD'de bulunmaktadır. Bu bitki bir kazadan sonra bilinir hale geldi ve bunun sonucu olarak birkaç ton katı radyoaktif atık atmosfere atıldı. Puerco Nehri'nin suyu kirlendi ve etkilenen bölgede büyük ölçüde genişledi. Kaza alanındaki radyasyon seviyesi normalden 7000 kat daha fazladır. Nehrin son zamanlardaki geniş çaplı çalışmaları 2003 yılında yapıldı. Suyun hala kirlendiğini gösteriyorlardı.

Church Rock Uranium Mill, Meksika: Uranyum zenginleştirme konusunda uzmanlaşan eski fabrika, Church Rock, ABD'de bulunmaktadır. Bu bitki bir kazadan sonra bilinir hale geldi ve bunun sonucu olarak birkaç ton katı radyoaktif atık atmosfere atıldı. Puerco Nehri'nin suyu kirlendi ve etkilenen bölgede büyük ölçüde genişledi. Kaza alanındaki radyasyon seviyesi normalden 7000 kat daha fazladır. Nehrin son zamanlardaki geniş çaplı çalışmaları 2003 yılında yapıldı. Suyun hala kirlendiğini gösteriyorlardı.

#12
Foto - Ramsar, İran: Ramsar'ın muhteşem şehri, İran'da bulunmaktadır. Yer, gezegenin birçok radyoaktif alanından çok farklı. Yerel radyasyonun ana özelliği, doğal olması gerçeğidir. Büyük endüstriyel tesisler hiç inşa edilmedi ve nükleer denemeler asla yapılmadı. Bununla birlikte, radyasyon seviyesi yılda 250 mSv'ye ulaşmaktadır.

Ramsar, İran: Ramsar'ın muhteşem şehri, İran'da bulunmaktadır. Yer, gezegenin birçok radyoaktif alanından çok farklı. Yerel radyasyonun ana özelliği, doğal olması gerçeğidir. Büyük endüstriyel tesisler hiç inşa edilmedi ve nükleer denemeler asla yapılmadı. Bununla birlikte, radyasyon seviyesi yılda 250 mSv'ye ulaşmaktadır.

#13
Foto - Sellafield Santralı, Birleşik Krallık: İngiltere nükleer faaliyetlerin sonuçlarını önlemedi. Ülkenin en radyoaktif tehlikeli alanlarından biri Sellafield'dir. Bir zamanlar, şehir, nükleer bomba üretimine ve plütonyum ile uğraşan büyük bir fabrikaya sahipti. İrlanda Denizi sahilinde büyük bir nükleer karmaşık kuruldu 1947'de kuruldu. 1953'te zaten kendi topraklarında nükleer santral inşa edildi

Sellafield Santralı, Birleşik Krallık: İngiltere nükleer faaliyetlerin sonuçlarını önlemedi. Ülkenin en radyoaktif tehlikeli alanlarından biri Sellafield'dir. Bir zamanlar, şehir, nükleer bomba üretimine ve plütonyum ile uğraşan büyük bir fabrikaya sahipti. İrlanda Denizi sahilinde büyük bir nükleer karmaşık kuruldu 1947'de kuruldu. 1953'te zaten kendi topraklarında nükleer santral inşa edildi

#14
Foto - Mayak Fabrikası, Rusya: Ozersk şehrinde korkunç bir hikaye vardı. Dünyanın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Mayak, birkaç on yıl boyunca burada çalışıyor. 1957'de büyük bir kaza oldu. Çevreye yaklaşık 100 ton radyoaktif madde kaçağı ile sonuçlandı. Büyük bölge kontaminasyona maruz kalmıştır. Daha sonra, Doğu Ural radyoaktif izi olarak bilinirdi. Uzunluğu 300 km'den fazlaydı ve genişliği 5 ile 10 km arasında değişiyordu.

Mayak Fabrikası, Rusya: Ozersk şehrinde korkunç bir hikaye vardı. Dünyanın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Mayak, birkaç on yıl boyunca burada çalışıyor. 1957'de büyük bir kaza oldu. Çevreye yaklaşık 100 ton radyoaktif madde kaçağı ile sonuçlandı. Büyük bölge kontaminasyona maruz kalmıştır. Daha sonra, Doğu Ural radyoaktif izi olarak bilinirdi. Uzunluğu 300 km'den fazlaydı ve genişliği 5 ile 10 km arasında değişiyordu.

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