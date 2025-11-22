“Yakında bu hisseler patlayacak” tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Hızlı ve kolay kazanç tavsiyeleri yatırımcıları yanıltma tehlikesi içerirken, sosyal medyada birtakım sohbet grupları ve odalarında verilen mesajlardaki olası manipülasyonlar da yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Bazı çevrim içi platformlarda organize şekilde yayılan "toplu alım" veya "yakında patlayacak hisseler" tarzı iddialar hem yatırımcıları riske sokuyor hem de piyasa düzenini tehdit ediyor. Bu tür mesajların çoğu doğrulanmamış bilgiler içerirken, yatırımcı psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede yatırım kararlarında yalnızca resmi kaynaklar ve lisanslı aracı kurumların bilgilerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor.