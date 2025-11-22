  • İSTANBUL
"Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

“Yakında bu hisseler patlayacak” tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Sosyal medya ve çevrim içi sohbet odalarında organize şekilde yayılan "toplu alım" veya "yakında patlayacak hisseler" gibi sahte iddialar, özellikle bireysel yatırımcıları doğrudan manipülasyon ve dolandırıcılık riskine sokuyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı, kolay kazanç vaatlerinin yüksek risk ve dolandırıcılık olasılığı taşıdığını vurgulayarak, yatırımcılara lisanssız kişilere itibar etmeme ve sadece resmi kaynakları kullanma uyarısında bulundu.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Sosyal medya platformları ve çevrim içi sohbet grupları, son dönemde küçük yatırımcılar için büyük bir "manipülasyon tuzağı" haline geldi. Finans piyasalarında bilgi kirliliğinin en hızlı yayıldığı bu mecralarda, akıl almaz ve doğrulanmamış "yakında bu hisseler patlayacak" veya "toplu alım yapacağız" tarzı yönlendirmeler, kolay yoldan zenginlik hayali kuran bireyleri doğrudan maddi felakete sürüklüyor.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Hızlı ve kolay kazanç tavsiyeleri yatırımcıları yanıltma tehlikesi içerirken, sosyal medyada birtakım sohbet grupları ve odalarında verilen mesajlardaki olası manipülasyonlar da yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Bazı çevrim içi platformlarda organize şekilde yayılan "toplu alım" veya "yakında patlayacak hisseler" tarzı iddialar hem yatırımcıları riske sokuyor hem de piyasa düzenini tehdit ediyor. Bu tür mesajların çoğu doğrulanmamış bilgiler içerirken, yatırımcı psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede yatırım kararlarında yalnızca resmi kaynaklar ve lisanslı aracı kurumların bilgilerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Sosyal medya ve sohbet gruplarında yayılan yönlendirmeler, çoğu zaman kişisel çıkarlara hizmet ederken, bireysel yatırımcıların kaynağı belirsiz tavsiyelere itibar etmemesi gerekiyor. Yatırımcıların özellikle son dönemde artan çevrim içi topluluk hareketlerine karşı bilinçli yaklaşması, bu tür olası manipülasyonları önlemede önemli rol oynuyor. Bu tür durumlarda bilgi kirliliğinin hızla yayılmasıyla kısa vadede yüksek kazanç sağladığı iddia edilen yönlendirmeler, yatırımcıların mağdur olmasına yol açabiliyor. Yatırımcıların şüpheli içeriklerle karşılaştığında yetkili kurumlara bildirimde bulunmaları hem piyasa düzeninin korunması hem de mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz ediyor.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNE ERİŞİM ARTIRILMALI Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada, özellikle X'teki sohbet odalarında paylaşılan içeriklerin önemli bir kısmının, uzman olmayan kişiler tarafından üretildiği için bireysel yatırımcıların manipülatif yönlendirmelere maruz kalması riskini artırdığını belirtti.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Bu içeriklere temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bireylerin yatırım kararlarını sağlıklı şekilde alabilmeleri için bilgiye dayalı hareket etmelerini ve finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirmelerini temel öncelik olarak görüyoruz. Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan hızlı kazanç vaatleri ve lisanssız kişiler tarafından sunulan yatırım tavsiyeleri, bireyleri ciddi maddi zararlara ve dolandırıcılıklara sürükleyebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

Öztürk, bu risklerin önüne geçmek için öncelikle düzenleyici kurumların denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkin çalışması ve yanıltıcı içeriklerin tespit edilerek kaldırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Aynı zamanda bireylerin finansal okuryazarlık eğitimlerine erişiminin artırılması ve doğru bilgiye ulaşabilecekleri güvenilir kaynakların yaygınlaştırılması gerektiğini anlatan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

Foto - "Yakında bu hisseler patlayacak" tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer

"Sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi almak isteyen bireylere temel uyarımız şudur, kolay kazanç vaadi genellikle yüksek risk ya da dolandırıcılık olasılığı içerir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce, tavsiyeyi veren kişinin SPK lisansına sahip olup olmadığını sorgulayın, önerilen yatırım aracını iyice araştırın ve mutlaka alternatif kaynaklardan doğrulama yapın. Bu süreçte bireylerin, FinKurs (www.finkurs.org) platformumuz gibi güvenilir ve tarafsız eğitim kaynakları üzerinden finansal bilgi düzeylerini artırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

