Haber Merkezi Giriş Tarihi: “Yakında bu hisseler patlayacak” tuzağına dikkat! Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer
Sosyal medya ve çevrim içi sohbet odalarında organize şekilde yayılan "toplu alım" veya "yakında patlayacak hisseler" gibi sahte iddialar, özellikle bireysel yatırımcıları doğrudan manipülasyon ve dolandırıcılık riskine sokuyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı, kolay kazanç vaatlerinin yüksek risk ve dolandırıcılık olasılığı taşıdığını vurgulayarak, yatırımcılara lisanssız kişilere itibar etmeme ve sadece resmi kaynakları kullanma uyarısında bulundu.