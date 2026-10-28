'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

"BELKİ DE YAKIN BİR GELECEKTE BURASI 51. EYALETİMİZ HALİNE GELİR" Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğüne işaret eden Trump, "Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." değerlendirmesini yaptı.