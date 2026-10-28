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'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

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'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini" savundu.

#1
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde, dış politika gündemini değerlendirdi. Trump, Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını aktararak, bazı Amerikan petrol şirketlerinin de bu ülkede ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

#2
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

"BELKİ DE YAKIN BİR GELECEKTE BURASI 51. EYALETİMİZ HALİNE GELİR" Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğüne işaret eden Trump, "Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." değerlendirmesini yaptı.

#3
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

İRAN'LA SAVAŞ YAKINDA BİTECEK Trump, İran'la savaşı kendilerinin değil, 1978'de İran'ın başlattığını ve İran yönetimlerinin birçok Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

#4
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının "oldukça küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." dedi.

#5
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceği sözünü veren Trump, İran politikasının Kongre seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

#6
Foto - 'Yakında 51. eyaletimiz olacak' dedi: Trump gözünü o ülkeye dikti!

Trump, "Dün biri soruyordu; 'eğer yeniden yapmanız gerekse, İran'a yine de saldırır mıydınız?' Ben de dedim ki; 'kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi.'" şeklinde konuştu.

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