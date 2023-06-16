  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
14
Yağmurlar doğayı renklendi

2023-06-16 17:31:48
Yağmurlar doğayı renklendi

Van'da bahar dönemindeki yağışların ardından doğa yeşil tonlara bürünüp, çiçeklerle bezendi.

#1
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

Kentin ilçelerinde bulunan yaylalar ve akarsularının bulunduğu bölgeler geç gelen baharın renkleriyle tamamen canlandı.

#2
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#3
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#4
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#5
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#6
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#7
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#8
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#9
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#10
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#11
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#12
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

#13
Foto - Yağmurlar doğayı renklendi

Birbirlerine girdiler! Fatih Altaylı'dan İsmail Saymaz'a şok tepki
Medya

Birbirlerine girdiler! Fatih Altaylı'dan İsmail Saymaz'a şok tepki

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir ödül töreninde, depremzedeleri hedef alarak, “Bizim yaptıklarımızı başkalarının yaptığını sandılar, sa..
Ezan’ın aslına rücû edişinin 73. yılı
İSLAM

Ezan’ın aslına rücû edişinin 73. yılı

CHP’nin tek parti iktidarı döneminde, Türkiye’de ezanı asli şekliyle okumak yasaklanmıştı. Bugün Ezan-ı Muhammediye’nin 18 yıllık bir garabe..
Hakan Fidan'dan flaş karar
Gündem

Hakan Fidan'dan flaş karar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu

Yeni Meclis’te 14 Haziran itibaren Erdoğan kabinesine paralel bir ikinci kabinenin, gölge kabinenin kuruluşuna tanık olduk. Murat Yetkin, b..
Ekmekten çıkanı gören şoke oldu
Yerel

Ekmekten çıkanı gören şoke oldu

Elazığ'da bir vatandaş, ekmeğinin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yüksek irtifadaki uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayrakt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23