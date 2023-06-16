2023-06-16 17:31:48 Yağmurlar doğayı renklendi
Van'da bahar dönemindeki yağışların ardından doğa yeşil tonlara bürünüp, çiçeklerle bezendi.
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Van'da bahar dönemindeki yağışların ardından doğa yeşil tonlara bürünüp, çiçeklerle bezendi.
Kentin ilçelerinde bulunan yaylalar ve akarsularının bulunduğu bölgeler geç gelen baharın renkleriyle tamamen canlandı.
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