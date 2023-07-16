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Yaşam
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Yağmurlar dindi, doğa canlandı

2023-07-16 23:43:17
Yağmurlar dindi, doğa canlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağmurların dinmesiyle doğa hareketlendi.

#1
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

Kentte uzun zamandır aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneşin açmasıyla çiçekler ve yaban hayvanlarıyla doğanın bütün güzelliği ortaya çıktı.

#2
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

Hava sıcaklığının 21 dereceye yükseldiği bölgede çayırlık alanlarda leylekler, balıkçıllar yiyecek ararken, 2 bin 500 rakımlı İznoz vadisindeki küçük göletlerde angıtlar yüzmenin keyfini yaşadı.

#3
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

İlçe merkezindeki ormanlık alanda bulunan Milet Bahçesinde ise sincaplar kozalaklarla beslendi, atmacalar da av peşine düştü.

#4
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

#5
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

#6
Foto - Yağmurlar dindi, doğa canlandı

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