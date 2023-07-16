2023-07-16 23:43:17 Yağmurlar dindi, doğa canlandı
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağmurların dinmesiyle doğa hareketlendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağmurların dinmesiyle doğa hareketlendi.
Kentte uzun zamandır aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneşin açmasıyla çiçekler ve yaban hayvanlarıyla doğanın bütün güzelliği ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının 21 dereceye yükseldiği bölgede çayırlık alanlarda leylekler, balıkçıllar yiyecek ararken, 2 bin 500 rakımlı İznoz vadisindeki küçük göletlerde angıtlar yüzmenin keyfini yaşadı.
İlçe merkezindeki ormanlık alanda bulunan Milet Bahçesinde ise sincaplar kozalaklarla beslendi, atmacalar da av peşine düştü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23