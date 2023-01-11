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Yaşam
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Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

2023-01-11 21:16:07
Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hasretle beklenen yağmur büyük sevinç yaşattı.

#1
Foto - Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Köyceğiz'de uzun süredir yağış görülmüyordu. Kuraklık nedeniyle yağmur duası yapılmıştı.

#2
Foto - Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Nihayet beklenen yağmurların yağması ile vatandaşların yüzü güldü. Dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden yağmurlar gün boyu devam etti.

#3
Foto - Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Kargıcak Çayı, Yuvarlak Çayı ve Namnam Çayı Köyceğiz Gölü’ne bol su taşıyarak seviyeyi Atatürk Kordonu hizasına yükseltti. Köyceğiz Gölü renk değiştirerek bulanık hale geldi.

#4
Foto - Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Köyceğiz’de toplamda metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

#5
Foto - Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu

Köyceğiz Kızlan Dağı’nda dereler sularla doldu. Sandras Dağı’nda da yılın ilk karı yağmaya başladı.

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