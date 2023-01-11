2023-01-11 21:16:07 Yağmur yüzleri güldürdü! Köyceğizliler çok mutlu
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hasretle beklenen yağmur büyük sevinç yaşattı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hasretle beklenen yağmur büyük sevinç yaşattı.
Köyceğiz'de uzun süredir yağış görülmüyordu. Kuraklık nedeniyle yağmur duası yapılmıştı.
Nihayet beklenen yağmurların yağması ile vatandaşların yüzü güldü. Dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden yağmurlar gün boyu devam etti.
Kargıcak Çayı, Yuvarlak Çayı ve Namnam Çayı Köyceğiz Gölü’ne bol su taşıyarak seviyeyi Atatürk Kordonu hizasına yükseltti. Köyceğiz Gölü renk değiştirerek bulanık hale geldi.
Köyceğiz’de toplamda metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
Köyceğiz Kızlan Dağı’nda dereler sularla doldu. Sandras Dağı’nda da yılın ilk karı yağmaya başladı.
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