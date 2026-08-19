Baykar'ın İHA'sından müthiş haber geldi: Tören düzenlenecek
Türkiye'nin denizcilik ve savunma teknolojileri TEKNOFEST Mavi Vatan'da Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.
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Türkiye'nin denizcilik ve savunma teknolojileri TEKNOFEST Mavi Vatan'da Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.
4 gün sürecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek. Etkinliğin teknoloji yarışmaları bölümünde İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması yapılacak. TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergilenecek. Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.
Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak. Alanda insanlı platformların yanı sıra ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Böylece ziyaretçiler, farklı sınıf ve görevlerdeki su üstü platformları, denizaltılar ve insansız deniz sistemlerini aynı etkinlik alanında görme fırsatı bulacak. Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşturulacak. Türkiye'nin milli denizaltı geliştirme çalışmalarının önemli aşamalarından MİLDEN'e ilişkin test bloğunun sergilenmesi, etkinliğin önemli başlıklarından olacak.
Etkinlikte sergilenecek ürünler deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunuyor. Bayraktar TB3, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile birlikte sergilenecek. Sergi alanında ise farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşacak. Bu bölümde Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT'un yanı sıra Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu sergilenecek. ÇELİKKUBBE kapsamında SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR unsurları da etkinlik alanında yer alacak. Bunların yanında K+, SİPER, TAYFUN, KMC ve PUSU sistemleri ile MİLDEN Denizaltı İlk Bloku da sergilenecek unsurlar arasında bulunuyor. Böylece TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleriyle yeni nesil denizaltı teknolojilerinin de ziyaretçilere sunulması planlanıyor.
Savunma, denizcilik ve teknoloji ekosisteminin farklı kurum ve şirketleri etkinlik alanındaki stantlarında ürün ve yeteneklerini tanıtacak. ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, MKE, ASFAT, ASPİLSAN, FNSS ve T3 Vakfı'nın yanı sıra Türkiye'nin gemi inşa sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ziyaretçilerle buluşacak. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK, Anadolu Ajansı ile TRT de stantlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Bilim merkezleri, atölyeler ve deneyim alanları da teknoloji meraklılarına keyifli anlar yaşatacak.
TEKNOFEST Mavi Vatan'ın kapanışında, Müze Gemi Yavuz'un açılışına, Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlenecek. Festival, teknoloji yarışmalarında ve diğer kategorilerde dereceye girenlerin katılacağı ödül töreniyle sona erecek.
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