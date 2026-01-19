  • İSTANBUL
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor
DHA Giriş Tarihi:

Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki son yağışlar da barajların dolmasına yetmedi. İlçede yer altı su kaynakları da tükenmek üzere.

#1
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde düşen yağışların içme suyu sağlayan barajların dolmasında etkili olmadığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki baraj uzun süredir kuru olduğu için su ve kanalizasyon idaresi kente su sağlamak amacıyla yer altı sularından faydalanıyor. Ancak yer altı sularında da ciddi oranda aşırı çekim olduğunu görüyoruz" dedi.

#2
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajları, geçen kasım ayında ölü hacim seviyelerine geriledi. Geçen süre içerisinde etkili olan yağışlar, barajların dolmasında yeterli olmadı. Mumcular Barajı'nın doluluk oranı yüzde 7 seviyelerinde kalırken, Geyik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28 civarında seyretti.

#3
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

'BARAJLARI DOLDURMAMIZ ARTIK PEK MÜMKÜN DEĞİL' MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ocak ayının ortalarına gelmemize rağmen şu ana kadar düşen yağışlar, Bodrum barajlarını doldurmak konusunda pek etkili olmadı. Mumcular Barajı'nda şu an için yüzde 7'ler civarında bir doluluk söz konusu. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 28'ler civarındaydı. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 28 dolaylarında, geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 45'lerdeydi. Maalesef barajları doldurmamız artık pek de mümkün olmuyor" dedi.

#4
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

'35 YIL İÇERİSİNDE MUSLUKLARDAN SU İÇMEK HAYAL OLABİLİR' Doç. Dr. Özçelik, "Bu bölge için yıllık düşen toplam yağışın yüzde 80'i şubat ayının sonuna kadar düşüyor. Bu nedenle şubat ayında alacağımız yağışlar oldukça önemli. Bu tarihten sonra tek umudumuz; bahar aylarındaki kısa süreli yağışların baraj haznelerine düşebilmesi. Geliştirilen alternatifler arasında makul bir gelişme gözükmüyor.

#5
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

Alternatif olarak deniz suyu arıtması gündemde ancak arıtılacak su miktarı, arıtma maliyeti ve elde edilecek suyun kalitesi baz alındığında bunun sadece sigorta niteliğinde bir alternatif olduğu görülüyor. Maalesef Bodrum'daki suyun kalitesi oldukça düşük. Deniz suyu temin edilmesi durumunda 35 yıl içerisinde musluklardan su içmenin hayal olabileceğini değerlendiriyorum" diye konuştu.

#6
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

'BAŞKA GÜVENİLİR BİR ALTERNATİF KAYNAK YOK' Yer altı sularında aşırı çekim yapıldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Her iki baraj uzun süredir kuru olduğu için su ve kanalizasyon idaresi kente su sağlamak amacıyla yer altı sularından faydalanıyor. Ancak yer altı sularında da ciddi oranda aşırı çekim olduğunu görüyoruz.

#7
Foto - Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

Bakanlık yetkililerinin önlem alarak yer altı sularının denetimli çekilmesini sağlaması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda kuraklık etkilerinin devam etme ihtimali bulunuyor. Yer altı suları bizim için gelecek sigortamız. Bu suların kalıcı olarak çekilmesi durumunda başvurabileceğimiz başka güvenilir bir alternatif kaynak da bulunmuyor" dedi.

