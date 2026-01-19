Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor

'BARAJLARI DOLDURMAMIZ ARTIK PEK MÜMKÜN DEĞİL' MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ocak ayının ortalarına gelmemize rağmen şu ana kadar düşen yağışlar, Bodrum barajlarını doldurmak konusunda pek etkili olmadı. Mumcular Barajı'nda şu an için yüzde 7'ler civarında bir doluluk söz konusu. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 28'ler civarındaydı. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 28 dolaylarında, geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 45'lerdeydi. Maalesef barajları doldurmamız artık pek de mümkün olmuyor" dedi.