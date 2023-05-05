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Yaşam
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Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

2023-05-05 08:46:40
Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

Yağışlar ve eriyen karların ardından Efteni Gölü'nde su seviyesi yükseldi.

#1
Foto - Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

Düzce'nin önemli turizm destinasyonlarından Efteni Gölü'nde sağanak yağış ve eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi.

#2
Foto - Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

Nisan ayının son günlerinde Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yer yer kar kalınlığı yükseldi. Havaların sıcak olmasıyla birlikte dağlarda karlar erimeye başlarken, sağanak yağış ile birlikte Efteni Gölü'nde su seviyesi iskeleye kadar ulaştı.

#3
Foto - Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

oğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tehlikenin oluşmaması için önlemlerini alırken, Efteni Gölü havadan da görüntülendi.

#4
Foto - Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

Sazlıkların neredeyse tamamının kaybolduğu görüldü.

#5
Foto - Yağışlar Efteni Gölü'ne can suyu oldu

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