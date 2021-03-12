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Yaşam
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Yağ yakmak için 5 altın kural

2021-03-12 17:20:54
Yağ yakmak için 5 altın kural

Diyetisyen Gamze Altınay, yağ yakımını hızlandırmak için önerilerini açıkladı. Pembenar'ın haberine göre; Altınay, şu tavsiyelerde bulundu:

#1
Foto - Öneri 1: Öğün öncesinde 1 bardak limonlu su için. Limon içeriğindeki antioksidan vitamin ve posa ile dolaylı yollardan yağ yakımını hızlandırır. Öğünlerden önce tüketilen 1 bardak limonlu su mide hacmini doldurarak daha az besinle tokluk hissetmenizi sağlar. Ayrıca hızlı ve doğru çalışan bir metabolizma için su olmazsa olmazdır.

Öneri 1: Öğün öncesinde 1 bardak limonlu su için. Limon içeriğindeki antioksidan vitamin ve posa ile dolaylı yollardan yağ yakımını hızlandırır. Öğünlerden önce tüketilen 1 bardak limonlu su mide hacmini doldurarak daha az besinle tokluk hissetmenizi sağlar. Ayrıca hızlı ve doğru çalışan bir metabolizma için su olmazsa olmazdır.

#2
Foto - Öneri 2: Ara öğünde kırmızı veya yeşil çay tüketin. Yeşil çayın düzenli kullanımında yağ yakıcı etkisi birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. Kırmızı çay ise gücünü içeriğindeki bitkilerden alan bir metabolizma çayıdır. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler ve tatlı isteğini bastırarak tatlı krizlerini engeller. Yararlı etkilerinden faydalanmak için ara öğünlerinizde keyifle tüketebilirsiniz. Kendi tarifim olan kırmızı çay hakkında ayrıntılı bilgi için Instagram.'dan bana ulaşabilirsiniz.

Öneri 2: Ara öğünde kırmızı veya yeşil çay tüketin. Yeşil çayın düzenli kullanımında yağ yakıcı etkisi birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. Kırmızı çay ise gücünü içeriğindeki bitkilerden alan bir metabolizma çayıdır. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler ve tatlı isteğini bastırarak tatlı krizlerini engeller. Yararlı etkilerinden faydalanmak için ara öğünlerinizde keyifle tüketebilirsiniz. Kendi tarifim olan kırmızı çay hakkında ayrıntılı bilgi için Instagram.'dan bana ulaşabilirsiniz.

#3
Foto - Öneri 3: Egzersizden 30 dakika önce 1 fincan sade Türk kahvesi için. Türk kahvesinin içerisinde bulunan kafein 30. Dakikadan sonra kana karışarak yaptığınız egzersizin yağ yakıcı etkisini maksimuma çıkarır. Ayrıca performansınızı da artırıcı etkiye sahiptir. Denedikten sonra etkisini sizde fark edeceksiniz.

Öneri 3: Egzersizden 30 dakika önce 1 fincan sade Türk kahvesi için. Türk kahvesinin içerisinde bulunan kafein 30. Dakikadan sonra kana karışarak yaptığınız egzersizin yağ yakıcı etkisini maksimuma çıkarır. Ayrıca performansınızı da artırıcı etkiye sahiptir. Denedikten sonra etkisini sizde fark edeceksiniz.

#4
Foto - Öneri 4: Sporunuzu saat 06.00-08.00 veya 20.00-22.00 aralıklarında yapmaya çalışın. Yaptığınız sporun maksimum yağ yakıcı etkisini göstermesi adına belirli saat aralıkları vardır. Bu saat aralıklarında spor yapmakta fayda var.

Öneri 4: Sporunuzu saat 06.00-08.00 veya 20.00-22.00 aralıklarında yapmaya çalışın. Yaptığınız sporun maksimum yağ yakıcı etkisini göstermesi adına belirli saat aralıkları vardır. Bu saat aralıklarında spor yapmakta fayda var.

#5
Foto - Öneri 5: İstikrarlı olun ve bu süreci zevkli hale getirin. En önemli madde istikrar. Yukarıda verdiğim bütün öneriler asıl etkisini düzenli uygulandığında gösterir. Ayrıca bütün önerileri keyifle uyguladığınızda düzenli uygulamak bir zorunluluktan çıkıp zevkli bir aktivite, gün içerisinde kendinize ayırdığınız bir zaman haline gelir. Böylece alışkanlık edinip ömür boyu sağlıklı kilomuzu sürdürürüz.

Öneri 5: İstikrarlı olun ve bu süreci zevkli hale getirin. En önemli madde istikrar. Yukarıda verdiğim bütün öneriler asıl etkisini düzenli uygulandığında gösterir. Ayrıca bütün önerileri keyifle uyguladığınızda düzenli uygulamak bir zorunluluktan çıkıp zevkli bir aktivite, gün içerisinde kendinize ayırdığınız bir zaman haline gelir. Böylece alışkanlık edinip ömür boyu sağlıklı kilomuzu sürdürürüz.

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