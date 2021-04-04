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Aktüel
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Yağ kaybedip kas kazanmak için tüketmeniz gereken 2 yiyecek

2021-04-04 12:18:42
Yağ kaybedip kas kazanmak için tüketmeniz gereken 2 yiyecek

Düzenli egzersizler, kaslarınızı güçlendirmeye teşvik eder ve kas kazanmanıza yardımcı olur. Ancak güçlü egzersizler tek başına sizi amacınıza ulaştırmaz. Yemeklerde, ara öğünlerde ve spordan hemen sonra yedikleriniz, kaslarınızın nasıl oluştuğu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle sizin yapmanız gereken protein, sağlıklı karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içeren yiyecekleri tüketmektir. Ayrıca magnezyum, potasyum, bakır, selenyum, kalsiyum, demir ve farklı vitaminleri de vücudunuza almanız gerekir. Peki, yağ kaybedip kas kazanmak için yenmesi gereken besinler nelerdir? İşte cevabı…

#1
Foto - 1-Yumurta Yumurta akı, kasların yapı taşı olan protein içerir. Aslında, optimum kas iyileşmesi ve yapımı için gerekli olan dokuz temel amino asidi içeren yüksek kaliteli proteinin yanı sıra kalsiyum, çinko ve demir gibi değerli mineraller de ihtiva eder. Yumurta sarısı; A, E, K ve B12, riboflavin ve folik asit gibi bir dizi B vitamini içeren zengin bir vitamin kaynağıdır. Tüm bu besinler metabolizmanızı hızlandırmak ve yağı enerjiye dönüştürmek için gereklidir. Kas yapmak ve sağlıklı kalmak için günde 1 veya 2 yumurta yiyin. Yumurtaları haşlanmış, çırpılmış gibi çeşitli şekillerde pişirebilirsiniz. Özellikle haşlanmış yumurtanın beyazı en tercih edilenler arasındadır.

1-Yumurta Yumurta akı, kasların yapı taşı olan protein içerir. Aslında, optimum kas iyileşmesi ve yapımı için gerekli olan dokuz temel amino asidi içeren yüksek kaliteli proteinin yanı sıra kalsiyum, çinko ve demir gibi değerli mineraller de ihtiva eder. Yumurta sarısı; A, E, K ve B12, riboflavin ve folik asit gibi bir dizi B vitamini içeren zengin bir vitamin kaynağıdır. Tüm bu besinler metabolizmanızı hızlandırmak ve yağı enerjiye dönüştürmek için gereklidir. Kas yapmak ve sağlıklı kalmak için günde 1 veya 2 yumurta yiyin. Yumurtaları haşlanmış, çırpılmış gibi çeşitli şekillerde pişirebilirsiniz. Özellikle haşlanmış yumurtanın beyazı en tercih edilenler arasındadır.

#2
Foto - 2-Tavuk göğsü Yağdan kaybederek kas kazanmak için bir başka süper gıda da tavuk göğsüdür. Sıkı bir antrenman sırasında kas dokusunu ve hasar gören diğer hücreleri onarmak için kolayca sentezlenen harika bir yağsız protein kaynağıdır. Aynı zamanda niasin, B6 vitamini, demir, selenyum ve çinko gibi vücut geliştirmeye yardımcı başka vitamin ve mineraller de içerir.

2-Tavuk göğsü Yağdan kaybederek kas kazanmak için bir başka süper gıda da tavuk göğsüdür. Sıkı bir antrenman sırasında kas dokusunu ve hasar gören diğer hücreleri onarmak için kolayca sentezlenen harika bir yağsız protein kaynağıdır. Aynı zamanda niasin, B6 vitamini, demir, selenyum ve çinko gibi vücut geliştirmeye yardımcı başka vitamin ve mineraller de içerir.

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