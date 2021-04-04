2021-04-04 12:18:42 Yağ kaybedip kas kazanmak için tüketmeniz gereken 2 yiyecek
Düzenli egzersizler, kaslarınızı güçlendirmeye teşvik eder ve kas kazanmanıza yardımcı olur. Ancak güçlü egzersizler tek başına sizi amacınıza ulaştırmaz. Yemeklerde, ara öğünlerde ve spordan hemen sonra yedikleriniz, kaslarınızın nasıl oluştuğu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle sizin yapmanız gereken protein, sağlıklı karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içeren yiyecekleri tüketmektir. Ayrıca magnezyum, potasyum, bakır, selenyum, kalsiyum, demir ve farklı vitaminleri de vücudunuza almanız gerekir. Peki, yağ kaybedip kas kazanmak için yenmesi gereken besinler nelerdir? İşte cevabı…