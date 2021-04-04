Yağ kaybedip kas kazanmak için tüketmeniz gereken 2 yiyecek

1-Yumurta Yumurta akı, kasların yapı taşı olan protein içerir. Aslında, optimum kas iyileşmesi ve yapımı için gerekli olan dokuz temel amino asidi içeren yüksek kaliteli proteinin yanı sıra kalsiyum, çinko ve demir gibi değerli mineraller de ihtiva eder. Yumurta sarısı; A, E, K ve B12, riboflavin ve folik asit gibi bir dizi B vitamini içeren zengin bir vitamin kaynağıdır. Tüm bu besinler metabolizmanızı hızlandırmak ve yağı enerjiye dönüştürmek için gereklidir. Kas yapmak ve sağlıklı kalmak için günde 1 veya 2 yumurta yiyin. Yumurtaları haşlanmış, çırpılmış gibi çeşitli şekillerde pişirebilirsiniz. Özellikle haşlanmış yumurtanın beyazı en tercih edilenler arasındadır.