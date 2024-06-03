Yabancı dil öğrenmek anne karnında başlıyor!

"Ayrıca bu ünlü harfler gibi düşük frekanslı sesler, fetüse bozulup zayıflayarak ulaşan orta ve yüksek frekanslı seslerin aksine, rahimden gayet iyi bir şekilde iletiliyor." Araştırmacılar tek dilli bebeklerin /o a/ sesine diğerlerinden daha iyi tepki verdiğini ve buna daha duyarlı olduğunu kaydetti. Öte yandan iki dilli bebeklerin tüm seslere karşı daha duyarlı olduğu ve herhangi bir sese daha fazla tepki vermediği görüldü. Çalışmanın bir diğer yazarı Natàlia Gorina-Careta, "Burada, tek dilli veya iki dilli konuşmaya maruz kalmanın, doğumda ses perdesi ve sesli harflerin 'nöral kodlaması' üzerinde farklı etkileri olduğunu; yani, konuşmanın bu yönleri hakkındaki bilgilerin fetüs tarafından başlangıçta nasıl öğrenildiğini gösteriyoruz" diye açıklıyor: