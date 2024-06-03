2024-06-03 14:24:10 Yabancı dil öğrenmek anne karnında başlıyor!
Yapılan bir araştırmada, iki dilliliğin anne karnında başladığı, iki dilli annelerin bebeklerinin doğduktan sonra konuşmalara daha farklı tepkiler verdiği ortaya çıktı. Hamileliğin en azından son üç aylık döneminde bebeklerin konuşmaları duyabildiği ve konuşmaya dair bir şeyler öğrenebildiği biliniyor. Doğumdan sonra bebeklerin, annelerinin sesini tercih ettiği hatta anne karnında sık sık dinledikleri hikayeleri daha sonra tanıdıkları görülmüştü. Fakat bebeklerin birden fazla dile maruz kalmasının nasıl bir etki yarattığı saptanmamıştı.