Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Xiaomi elektrikli otomobilinin diğer elektrikli araçlar ile aynı platform üzerine, ancak üç motorla üretilmesi bekleniyor. Tesla’ya doğrudan rakip olarak görülen şirket, çıkış tarihi olarak 2024’ü hedefliyor. Çinli dev, yılda 300 bin araç üretim yapabilecek donanıma sahip bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etti. Şirket, kısa süre önce elektrikli otomobil üreticisi NIO’nun pil tedarikçisi Beijing Weilan New Energy‘ye ciddi miktarda yatırım yapmıştı. Bu yatırımların nasıl sonuç vereceği şimdiden merak konusu.