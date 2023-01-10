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Teknoloji-Bilişim
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Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

2023-01-10 00:57:40
Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Çin'li elektronik devi Xiaomi, yeni elektrikli otomobilini yollarda test etti.

#1
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili Çin'de test sürüşünde görüldü. İlk elektrikli aracını, geçtiğimiz yıl geliştirmeye başlamıştı.

#2
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

10 milyar dolar yatırımla kurulan Xiaomi Automobile Technology markası, ilk elektrikli prototipini Çin’de test sürüşüne çıkardı.

#4
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Şirketin kampüsünde görülen araç, 2024’te satışa sunulabilir.

#5
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda görüldü.

#6
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Yayınlanan fotoğraflar, uzun zamandır beklenen aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu.

#7
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Otomobilin ilk prototiplerinin, Eylül ayında üretim hattından çıktığı bildirilmişti.

#8
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Xiaomi, ilk elektrikli aracını bir yılı aşkın bir süre önce geliştirmeye başladığını duyurdu.

#9
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Xiaomi CEO’su Lei Jun’a göre otomobilin satış fiyatı 40 bin doların altında olacak ve bu sayede Tesla Model 3’e rakip olarak sunulacak.

#10
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Raporlar, elektrikli aracın yeni nesil Qualcomm ve Nvidia Orin X çipleriyle güçlendirileceğini gösteriyor.

#11
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Elektrikli otomobil dünyası için giriş seviyesi olması beklenen modelin, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Daha pahalı model ise 800 V platforma ve bir CATL Kirin bataryaya sahip olabilir. Ayrıca 260 kW’lık bir motorla donatılabilir.

#12
Foto - Xiaomi’nin elektriklisi yollara çıktı

Xiaomi elektrikli otomobilinin diğer elektrikli araçlar ile aynı platform üzerine, ancak üç motorla üretilmesi bekleniyor. Tesla’ya doğrudan rakip olarak görülen şirket, çıkış tarihi olarak 2024’ü hedefliyor. Çinli dev, yılda 300 bin araç üretim yapabilecek donanıma sahip bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etti. Şirket, kısa süre önce elektrikli otomobil üreticisi NIO’nun pil tedarikçisi Beijing Weilan New Energy‘ye ciddi miktarda yatırım yapmıştı. Bu yatırımların nasıl sonuç vereceği şimdiden merak konusu.

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