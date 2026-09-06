Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında katıldığı yayında maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe için Yalçın, “Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış.” dedi.