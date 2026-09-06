  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardiyoloji uzmanı uyarıyor: Gençlerde kalp krizi sinsice ilerliyor! Aman dikkat, gizli detaylar ortaya çıktı Milyonların gözü kulağı bu rakamlarda! Ocak 2027 zam oranları için masadaki tüm hesaplar tek tek ifşa oldu! Merkez Bankası Başkanı açıkladı: İşte enflasyondaki küçük sapmanın gerekçesi Tuvalete dökülen kahve telvesi adeta mucize: Koyun! Bu yöntemi duyunca çok şaşıracaksınız Gümrükçüler şoke oldu: Arabadan çuval çuval sülük çıktı Acun'la uğraştığı kadar kadro yapılanmasıyla uğraşmadı... Aziz Yıldırım derbide Ilıcalı'nın locasını kapattırmış
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi. Yalçın, derbi sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi.

1
#1
Foto - Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Trendyol Süper Lig'de sezonun 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golleri Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise Milan Skriniar ağları havalandıran isim oldu.

#2
Foto - Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında katıldığı yayında maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe için Yalçın, “Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış.” dedi.

#3
Foto - Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Beşiktaş'la ilgili değerlendirmesinde ise Sergen Yalçın şunları kaydetti, “Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi.”

#4
Foto - Sergen Yalçın derbi biter bitmez şampiyonluk bombasını patlattı!

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına değinirken şu ifadeleri kullandı, “İki camianın da bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirilerinin rakibi değiller. Onu bilmesi lazım iki tarafın da. İkisinin de rakibi Galatasaray. Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun. Galatasaray oyuncularına bakıyorum, bugünkü maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda. Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluk için yarışmayacak, Galatasaray olacak yanlarında. Galatasaray üçüncü olmaz bu ligde.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Svs58

Bir anlasa kuşgiller...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı
Dünya

Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı

İşgalci siyonistlerin Gazze’deki soykırımı devam ederken, Gazze’yi işgal etmeye çalışırken yaralanan eski bir israil askerini mağdurmuş gibi..
Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar
Dünya

Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar

Ruhi Çenet’in New York’taki Yahudi cemaatlerini konu alan belgeseli, ABD’de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni bir tartışmanın fiti..
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Dünya

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri birliğe insansız hava araçlarından patlayıcılar atılarak düzenlenen saldırının ardından çatışma çıktı. Saldırıda 3 asker hayatını kay..
Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı
Gündem

Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden “Yine Bir Gülnihal”i seslendirdi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23