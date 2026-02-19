X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

Erişim sorununun kaynağına dair X yönetiminden veya Elon Musk'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun teknik bir güncelleme hatası mı yoksa sunuculara yönelik bir siber saldırı mı olduğu merak konusu. Kullanıcılar alternatif platformlara yönelerek "Twitter çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.