Witkoff’tan “büyük ilerleme” mesajı! Putin-Zelenskiy-Trump masası yeniden kurulabilir

Putin ile çok güçlü bir diyalog gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar değerlendirilmeyen fikirleri masaya yatırdıklarını ifade eden Kushner, "Biz çok sayıda soru sorduk. O da çok sayıda soru sordu. Bunların şimdi tartışılıyor olması son derece önemli. Steve ile düşüncemiz, yaklaşık altı ay önceki üçlü formata dönmenin verimli olacağı. Her iki tarafla da konuştuk ve yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Üçlü görüşmelerde herkes birbiriyle doğrudan konuşuyor ve bizim Rusya’nın tutumunu Ukraynalılara ve Ukrayna’nın tutumunu Ruslara iletmemiz gerekmiyordu. Herkes birbiriyle Rusça konuşuyor ve meseleleri oldukça dostane bir şekilde tartışabiliyordu. Bunun verimli olduğunu düşünüyorum" dedi. Sürece katkı sağlayacak birçok yeni fikir ortaya koyduklarını söyleyen Kushner, hem Rus hem de Ukrayna tarafı ile iletişimin sürdüğünü ifade ederek, "Bir yol ve diyalog mevcut ancak çözülmesi zor bir sorunla karşı karşıyayız" dedi. Savaşın bedelinin çok ağır ve yürek parçalayıcı olduğunu vurgulayan Kushner, görüşmelerin sürmesinin önemine dikkat çekerek, "Süreç hızlı da ilerleyebilir, yavaş da. Fakat bu toplantılar ve diyalog olmazsa gerçekleşmesi mümkün değildir. Doğru şartları oluşturabilmek için perde arkasında çok çalışıyoruz. Bu son derece zor bir sorun, ama deneyeceğiz. Başarıya ulaşacağımız kesin değil ama yine de bunun için çaba göstermek çok önemli" dedi. Kushner, "Putin’in ulaşmak istediğini ifade ettiği belirli hedefleri olduğunu düşünüyorum. Ancak bu süreç tamamlandığında ülkesiyle ilgili başka beklentileri de karşılanabilir. Oraya ulaşacak yolu bulmak için olumlu diyaloğu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Basın toplantısında ABD’nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya hazır olup olmadığı sorusuna Kushner, "En iyi sonucun ne olabileceğini ve bütün insanlara fayda sağlayacak şeyin ne olduğu ilkelerinden hareket ederek düşünmemiz gerekiyor. Başkan Trump, iş dünyasından gelen bir isim. İş dünyasında meseleler, ‘kazan-kazan’ anlayışıyla değerlendirilir. Her iki tarafın da çıkarına olanı yapabileceği fırsatlar oluşturmaya çalışılır. Savaşta herkes kaybeder. İş dünyası ve barış ise herkesin kazanabileceği sonuçlar üretir" şeklinde cevap verdi.