Witkoff’tan “büyük ilerleme” mesajı! Putin-Zelenskiy-Trump masası yeniden kurulabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ABD’li temsilcilerin üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması teklifine destek vererek, "Üçlü toplantıların gerçekleştirilmesi için her şey yapılmalı. Bu, üçlü bir toplantı veya Avrupalı ortakların da katıldığı genişletilmiş bir toplantı olabilir. Ancak Rusya’nın hangi formatı kabul edeceğini göreceğiz" dedi. Ukrayna’nın balistik füze savunması konusunda zayıf olduğunu ve buna acilen çözüm arayışı içinde olduklarını da ifade eden Zelenskiy, "Son günlerde yaşananlar gerçekten korkunç. Putin’in bunu kendi seçimlerinden önce yaptığından kesinlikle eminim. Saldırıların sayısını artırıyor. Gördüğünüz gibi çocuklarımıza dehşeti yaşatıyorlar. Sabahtan geceye kadar saldırıyorlar. Bu yeni bir taktik ve biz de şimdiden aynı şekilde karşılık veriyoruz" dedi. Barış görüşmelerinde gerçekten yeni olan bazı fikirler ortaya konulduğunu ve Ukrayna, ABD ve Avrupa’nın önümüzdeki haftalarda bazı ayrıntıları ele alacağını da ifade eden Zelenskiy, bunları derinlemesine analiz ederek bunların Ukrayna’yı barışa yaklaştırıp yaklaştırmayacağını anlamaya çalışacaklarını söyledi. Ukrayna’nın savaş alanındaki konumunun güçlendiğini ve Donbas bölgesinin birçok açıdan Ukrayna’nın kalesi konumuna geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya’daki seçimlerin ardından özellikle Donbas cephesi için bir seferberlik yapılacağını düşünüyorum. Orada birçok jeopolitik mesele belirleniyor. Askerlerimiz çok iyi direniyor ve bu, bize diplomaside fırsat sağlıyor" dedi. Savaşın önümüzdeki kış da devam edebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, "Kış, büyük bir sınama olacak. Bu nedenle finansman konusunu da görüşüyorum. Finansman açığı, ordumuz, insani ihtiyaçlarımız ve savunma üretimi açısından ciddi bir sorun" dedi. Basın toplantısında Özel Temsilci Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yıl Trump ve Zelenskiy ile bir zirve gerçekleştirmeye hazır olup olmadığı yönünde bir soruya doğrudan cevap vermemeyi tercih etti. Witkoff, "Moskova’da büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yeni fikirler duyduk. Başkan Zelenskiy’in de sözünü ettiği üçlü görüşme formatının yakında açıklanmasını umuyoruz. Moskova’da birçok önemli ve makul fikri görüştük ve bunları Kiev’e getirdik. İş birliğinin kritik olduğuna inanıyoruz. E3 grubu ülkelerinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanlarının bugün burada olmasının nedeni de budur" dedi.