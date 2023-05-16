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Teknoloji-Bilişim
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Windows'a iPhone desteği geldi

2023-05-16 19:13:13
Windows'a iPhone desteği geldi

Yıllardır, Android kullanıcılarının favori uygulamalarından olan Windows Telefon Bağlantısı, iPhone desteğini aktif etti.

#1
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Microsoft, bir süre önce duyurduğu ve beta testlerine başladığı Windows Phone Link/ Windows Telefon Bağlantısı uygulaması için iPhone desteğini bugün itibariyle herkese sunmaya başladı. Peki bu sayede macOS’a alternatif olabilir mi? İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen ve zaman içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Windows Telefon Bağlantısı uygulaması aracılığıyla telefonunuzu elinize almadan yönetebilir, bilgisayarınız ile dosya aktarımı yapabilir ve hatta mesaj atıp arama yapabilirsiniz. Bu özellik geçtiğimiz 7 yıldır yalnızca Android kullanıcılarına sunuluyordu. Bu nedenle Apple’ın iPhone macOS bağlantısına karşı bir rakip değildi. Fakat bugün itibariyle Windows Telefon Bağlantısı uygulaması Windows 11 kullanıcılarında iPhone desteğine kavuştu.

#2
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Windows Telefon Bağlantısı nasıl yapılır? İlk olarak bilgisayarınızda uygulama yüklü ise açalım. Değil ise buraya tıklayarak indirelim.

#3
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Daha sonra Android veya iPhone seçimlerinden birini yapalım. Biz şu anda henüz tarafımıza güncelleme gelmediği için Android seçimi üzerinden anlatmaya devam ediyoruz.

#4
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Yukarıda olduğu gibi ilgili Microsoft hesabımızı seçelim ve uygulama akıllı telefonumuzda otomatik gelmiyor ise (Birçok marka artık standart olarak sunuyor) aşağıdaki link üzerinden indirelim.

#5
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Otomatik geliyor ise veya yüklemeyi gerçekleştirdiyseniz aşağıdaki gibi uygulama üzerinden QR kodu kullan seçeneği ile tarama gerçekleştirin.

#6
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

Telefonunuzda uygulamada ilk bağlantı sağlandığında sizden veri paylaşımı için bazı izinler istenecek. Burada Mesajlar, Arama, Kamera ve Galeri gibi farklı izinlerin istenebileceğini belirtelim.

#7
Foto - Windows'a iPhone desteği geldi

İşlem tamamlandığında yukarıda ve aşağıdaki görsellerdeki gibi tüm uygulamalarınıza, galerinize, mesajlarınıza ve aramalar bölümüne ulaşabilecek, dilediğiniz uygulamayı telefonun ekranı açık olduğu sürece bilgisayar üzerinden kullanabileceksiniz. Not: iOS kullanıcıları için şu anda fotoğraf senkronizasyonu, yani galeriyi uygulama üzerinden kullanma hizmeti verilmiyor.

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