Windows'a iPhone desteği geldi

Microsoft, bir süre önce duyurduğu ve beta testlerine başladığı Windows Phone Link/ Windows Telefon Bağlantısı uygulaması için iPhone desteğini bugün itibariyle herkese sunmaya başladı. Peki bu sayede macOS’a alternatif olabilir mi? İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen ve zaman içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Windows Telefon Bağlantısı uygulaması aracılığıyla telefonunuzu elinize almadan yönetebilir, bilgisayarınız ile dosya aktarımı yapabilir ve hatta mesaj atıp arama yapabilirsiniz. Bu özellik geçtiğimiz 7 yıldır yalnızca Android kullanıcılarına sunuluyordu. Bu nedenle Apple’ın iPhone macOS bağlantısına karşı bir rakip değildi. Fakat bugün itibariyle Windows Telefon Bağlantısı uygulaması Windows 11 kullanıcılarında iPhone desteğine kavuştu.