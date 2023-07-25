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Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

2023-07-25 15:00:11
Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Google ya da ünlü markaların isimlerini kullanarak Whatsapp üzerinden arayan ya da mesaj gönderen numaralarla ilgili uyarılar geldi. Son haftalarda diğer ülkelerin alan kodlarını kullanarak Türkiye'deki Whatsapp kullanıcılarına ulaşan dolandırıcılar, 'para kazanma' bahanesiyle vatandaşları mağdur ediyor. Uzmanlar ise Whatsapp'taki bu tuzağa dikkat edilmesini, aksi halde dolandırıcıların tüm hesaplarını ele geçirebileceğini belirtiyor.

#1
Foto - Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Türkiye'de son dönemde Whatsapp üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinde artış gözlemlendi. Google ya da benzer bir marka ismi kullanarak para kazanmayı vadeden dolandırıcıların hedefinde kullanıcıların bankacılık başta olmak üzere kritik bilgileri var. Dolandırıcılar bunu Whatsapp üzerinden gönderdiği tek bir mesajla ya da aramalarla yapıyor. İşte dikkat edilmesi gereken o mesajlar ve yapılması gerekenler... TRT Haber'in haberine göre; Türkiye’de telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık meselelerinde bir dönem en sık başvurulan yöntemlerden biri de ‘adınız terör soruşturmasında geçiyor’ denilerek işlenen suçlardı. Bu yöntemde mağduru arayan kişi kimi zaman hakim kimi zaman savcı kimi zaman da güvenlik bürokrasisinden biri gibi davranıp karşı tarafa baskı kuruyordu. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının uyarıları gerek medyanın bu konudaki haberleriyle bu tarz dolandırıcılık girişimlerinin sayısı azaldı. Ancak suçlular da boş durmadı. Yüksek gelir tuzağıyla banka hesabınızın kiralanması, isminizin bahis sitelerinde geçmesi, uluslararası kumar organizasyonlarına bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanız gibi suçlar daha sık görülmeye başlandı.

#2
Foto - Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Ancak son haftalarda Türkiye’de farklı bir yöntem de daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları Whatsapp… Bilmediğiniz yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle Google, Youtube, Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor. Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor. Örneğin mesajlardan birinde, “Eğer kabul ederseniz size Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek” yazıyor. Burada mesajı alan kişi bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünüp, görevi kabul etmek istiyor. Dolandırıcılık süreci de bundan sonra başlıyor… Bu noktada dolandırıcılar genelde iki farklı yöntem izliyor. Öncelikle size bazı görevler verip, para kazandığınızı söylüyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiklerinden emin olmak için de öncelikle size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar. Dolandırıcılara göre siz parayı yolladığınızda IBAN hesabınız onların sistemine otomatik olarak kaydoluyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik gerçekleşiyor.

#3
Foto - Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Tabii ki böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşma şansınız olmuyor. Eğer sadece küçük bir meblağ para yolladıysanız belki şanslı bile sayılabilirsiniz çünkü dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek. Dolandırıcıların tek yöntemi mağaza puanı vereceğiniz yalanıyla sınırlı değil. Temel olarak çok basit görünen ve yaptığınız takdirde güzel paralar kazanabileceğiniz sahte yöntemler de sıkça kullanılıyor. Eğer karşınızdaki dolandırıcılar biraz daha profesyonel ise işler sizin için daha da zorlaşabiliyor. Bu tür kişilerin hedefinde sizin cep telefonu hattınızı ele geçirmek oluyor. Öncelikle size o işi yapabilmeniz için gerekli olduğunu öne sürdükleri bir form ya da benzeri belgeyi indirebilmeniz için link atıyorlar. Ancak bu linke tıkladığınız anda cep telefonunuz kötü amaçlı kişilerin saldırısına açık hale geliyor. Sahte link ile aslında sizin telefon hattınızı mobil uygulama üzerinden yönetebiliyor. Bu da haliyle tüm bankacılık işlemleriniz başta olmak üzere kritik uygulamalar için size gelmesi gereken güvenlik kodlarının doğrudan dolandırıcıların eline geçmesi anlamı taşıyor.

#4
Foto - Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Hattınıza erişebilen dolandırıcıların ilk yaptığı işlerden biri de Whatsapp üzerinden hesabınıza erişim sağlayıp sizin oturumunuzu kapatmaları oluyor. Böylece aslında Whatsapp’ınız da çalınmış oluyor ve haliyle kişisel konuşmalarınız, fotoğraf ve videolarınız, rehberinizdeki isimlerin kayıtlı tüm bilgileri de kötü amaçlı şahısların eline geçiyor. Türkiye’deki numaraların bahsettiğimiz kötü amaçlı grupların eline nasıl geçtiğine dair henüz resmi bir açıklama yok. Uzmanlarsa bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar, mesajlar ve özellikle bu gibi yerlerden gelen linklere karşı son derece dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Whatsapp üzerinden bilmedikleri numaraların araması ya da mesaj atmasını engellemek isteyenler basit bir ayarla bunu yapabiliyor. Bunun için uygulama üzerinden önce ayarlar kısmına gelmek gerekiyor. Gizlilik sekmesinde yer alan 'aramalar' başlığında ise 'bilinmeyen kullanıcıları sessize al' ayarının açık olması bilmediğiniz numaralardan gelecek çağrıları otomatik olarak sessize alıyor.

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