Whatsapp'tan gelen o mesaja sakın tıklamayın! Yoksa...

Tabii ki böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşma şansınız olmuyor. Eğer sadece küçük bir meblağ para yolladıysanız belki şanslı bile sayılabilirsiniz çünkü dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek. Dolandırıcıların tek yöntemi mağaza puanı vereceğiniz yalanıyla sınırlı değil. Temel olarak çok basit görünen ve yaptığınız takdirde güzel paralar kazanabileceğiniz sahte yöntemler de sıkça kullanılıyor. Eğer karşınızdaki dolandırıcılar biraz daha profesyonel ise işler sizin için daha da zorlaşabiliyor. Bu tür kişilerin hedefinde sizin cep telefonu hattınızı ele geçirmek oluyor. Öncelikle size o işi yapabilmeniz için gerekli olduğunu öne sürdükleri bir form ya da benzeri belgeyi indirebilmeniz için link atıyorlar. Ancak bu linke tıkladığınız anda cep telefonunuz kötü amaçlı kişilerin saldırısına açık hale geliyor. Sahte link ile aslında sizin telefon hattınızı mobil uygulama üzerinden yönetebiliyor. Bu da haliyle tüm bankacılık işlemleriniz başta olmak üzere kritik uygulamalar için size gelmesi gereken güvenlik kodlarının doğrudan dolandırıcıların eline geçmesi anlamı taşıyor.