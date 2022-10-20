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Teknoloji-Bilişim
15
WhatsApp yeni özelliğini sundu

2022-10-20 20:57:02
WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp, arama bağlantısı adlı yeni özelliğini geniş çapta kullanıma sundu. işte ayrıntılar...

#1
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp geçen ay Arama Bağlantısı adlı yeni bir özelliği duyurmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca basit bir bağlantıyla erişilebilen standart ya da görüntülü grup aramaları oluşturmasına olanak tanıyor.

#2
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

-WhatsApp, Zoom ve Google Meet’in yolundan gidiyor- Test aşamasında olan bu özellik artık daha geniş kullanıma sunuluyor.

#3
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

32 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen bu özellikte, gönderilen bağlantılar ise 90 gün boyunca aktif olarak kullanılabilecek.

#4
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

Çağrı bağlantıları özelliğinin şu anda sadece telefonlarda kullanılabildiğini hatırlatmakta fayda var.

#5
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp masaüstü web uygulamasında üzerinden bir Arama Bağlantısı açmanız ise maalesef mümkün değil.

#6
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp Web üzerinden bu bağlantıya tıklandığında, bu özelliğin kullanıladığını belirten bir uyarı çıkarken, kullanıcıyı da telefonuna yönlendiriyor.

#7
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp’un bu özelliği ise çeşitli durumlarda iletişim kurmak isteyen birden fazla kullanıcı için oldukça yararlı olabilir.

#8
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

Bu bağlantıların 90 gün boyunca sürüyor olması da bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor.

#9
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

Bu özelliği kullanmak için adımlar ise oldukça basit:

#10
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

-Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın- Aramalar kısmına giriş yapın Açılan pencerede en üstte ‘Arama bağlantısı oluştur’ seçeneğine tıklayarak, arama bağlantısını istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.

#11
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp’ın sunduğu bu özellike direkt olarak Zoom ve Google Meet gibi uygulamaları akla getiriyor.

#12
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

Her iki şirket de herhangi bir ekstra ücret ödemeden 100 katılımcıya kadar görüntülü görüşmeye imkan tanıyor. Zoom, premium seçeneklerde ise 300 kişiye kadar grup görüşmelerini destekliyor.

#13
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

Her iki hizmet de, herhangi bir hesap olmadan bir aramaya katılmanıza izin veriyor. Bu durum Zoom ve Google Meet’i daha erişilebilir hale getiriyor. Diğer yandan WhatsApp Arama bağlantısı için katılımcıların WhatsApp hesaplarının olması gerekiyor.

#14
Foto - WhatsApp yeni özelliğini sundu

WhatsApp yeni girişimi ile toplu görüşmeler konusunda da yeni adımlar atıyor. Şirket ilerleyen dönemde katılımcı sayısını da artıracaktır.

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