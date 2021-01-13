Whatsapp sohbetlerimi nasıl yedeklerim? Whatsapp geçmiş sohbetleri geri yükleme

WhatsApp daha eski yedeklemeleri geri yükleme nasıl yaparım? En güncel yerel yedekleme yerine daha eski bir yedeklemeyi geri yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir: Bir dosya yöneticisi uygulaması indirin. Dosya yöneticisi uygulamasında sdcard/WhatsApp/Databases konumuna gidin. Verileriniz SD karta kaydedilmemişse sdcard yerine "dahili depolama (internal storage)" veya "ana depolama (main storage)" klasörlerini görebilirsiniz. Geri yükleme işlemi için kullanmak istediğiniz yedekleme dosyasının msgstore-YYYY-AA-GG.1.db.crypt12 olan adını msgstore.db.crypt12 olarak değiştirin. Daha eski yedeklemeler, crypt9 veya crypt10 gibi daha eski protokollere sahip olabilir. crypt uzantısının numarasını değiştirmeyin. WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin.