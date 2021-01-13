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Teknoloji-Bilişim
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Whatsapp sohbetlerimi nasıl yedeklerim? Whatsapp geçmiş sohbetleri geri yükleme

2021-01-13 11:36:37
Whatsapp sohbetlerimi nasıl yedeklerim? Whatsapp geçmiş sohbetleri geri yükleme

Whatsapp sohbetleri nasıl yedeklenir? Whatsapp sohbetleri yedekleme nasıl yapılır? Whatsapp sohbetleri başka telefona aktarma yapılır mı? Whatsapp arşivlenmiş sohbetleri geri yükleme yapılır mı? soruları Whatsapp’ın gizlilik söleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerine ulaşmak istediğini açıklamasından sonra araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki WhatsApp mesajları Drive’ya nasıl yedeklenir? İşte WhatsApp sohbetleri nasıl yedeklenir?

#1
Foto - Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp, veri gizliliği dayatmasından vaz geçiyor. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesiyle ilgili dayatmasına karşı alternatif uygulamalara kaçış devam ediyor. Son bir kaç günde hem Bip hem de Telegram’ın indirilmesinde çok büyük artışlar söz konusu. WhatsApp ise gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçmiyor. Peki Peki WhatsApp uygulamasını telefondan kaldırmadan önce sohbet yedeklemesi nasıl yapılır? WhatsApp mesajları Drive’ya nasıl yedeklenir?

Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp, veri gizliliği dayatmasından vaz geçiyor. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesiyle ilgili dayatmasına karşı alternatif uygulamalara kaçış devam ediyor. Son bir kaç günde hem Bip hem de Telegram’ın indirilmesinde çok büyük artışlar söz konusu. WhatsApp ise gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçmiyor. Peki Peki WhatsApp uygulamasını telefondan kaldırmadan önce sohbet yedeklemesi nasıl yapılır? WhatsApp mesajları Drive’ya nasıl yedeklenir?

#2
Foto - WhatsApp sohbetleri nasıl yedeklenir? WhatsApp’ta karşı tarafa gönderilen mesajları ve karşı taraftan gelen mesajları Google Drive'a yedekledikten sonra her zaman bu yedek dosyaya ulaşım sağlanabilir. Kullanıcılar yedeklemeyi günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirebilir. Bu şekilde yedeklemek için her seferinde manuel ayara ihtiyaç kalmaz. WhatsApp mesajlarını Google Drive'a yedeklemek için yapılması gerekenler. WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle butonuna dokunun. Yedekleme sıklık süresini seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

WhatsApp sohbetleri nasıl yedeklenir? WhatsApp’ta karşı tarafa gönderilen mesajları ve karşı taraftan gelen mesajları Google Drive'a yedekledikten sonra her zaman bu yedek dosyaya ulaşım sağlanabilir. Kullanıcılar yedeklemeyi günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirebilir. Bu şekilde yedeklemek için her seferinde manuel ayara ihtiyaç kalmaz. WhatsApp mesajlarını Google Drive'a yedeklemek için yapılması gerekenler. WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle butonuna dokunun. Yedekleme sıklık süresini seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

#3
Foto - Eğer bağlı bir Google hesabı yoksa Hesap ekle butonuna dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için yedekleme bağlantısı butonuna dokunun. Hatırlatma: Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler ek veri ücretlerine neden olabilir. Sohbetlerin yedeklenip yedeklenmediğini anlamak için şu alternatifleri takip etmek gerekir; iOS işletim sistemine sahip telefonlar için; Whatsapp – Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği android işletim sistemine sahip telefonlar için; Whatsapp – Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği – Google Drive

Eğer bağlı bir Google hesabı yoksa Hesap ekle butonuna dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için yedekleme bağlantısı butonuna dokunun. Hatırlatma: Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler ek veri ücretlerine neden olabilir. Sohbetlerin yedeklenip yedeklenmediğini anlamak için şu alternatifleri takip etmek gerekir; iOS işletim sistemine sahip telefonlar için; Whatsapp – Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği android işletim sistemine sahip telefonlar için; Whatsapp – Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği – Google Drive

#4
Foto - WhatsApp mesajlarımı nasıl yedeklerim? Yazışmaların hiçbir yerde kayıtlı olmasını istemeyen kullanıcılar yedek dosyayı sildikten sonra değişik bir yerde kayıt kalıp kalmayacağını merak ediyor. WhatsApp bu dosyalar dışında herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz. Bu dosyalar dışında WhatsApp’ta dosya yedeklemesi yapmak için bunu sağlayan programları telefona yüklemek gerekir. Bunun dışında istenirse WhatsApp yedekleme özelliğini kapatma imkanı da vardır.

WhatsApp mesajlarımı nasıl yedeklerim? Yazışmaların hiçbir yerde kayıtlı olmasını istemeyen kullanıcılar yedek dosyayı sildikten sonra değişik bir yerde kayıt kalıp kalmayacağını merak ediyor. WhatsApp bu dosyalar dışında herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz. Bu dosyalar dışında WhatsApp’ta dosya yedeklemesi yapmak için bunu sağlayan programları telefona yüklemek gerekir. Bunun dışında istenirse WhatsApp yedekleme özelliğini kapatma imkanı da vardır.

#5
Foto - Sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir WhatsApp verilerinizi Google Drive’dan veya yerel bir yedeklemeden geri yükleyerek yeni bir telefona aktarabilirsiniz. Yedeklemenizi geri yüklemek için: WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin. WhatsApp’ı açın ve telefon numaranızı doğrulayın. Sohbet ve medyalarınızı Google Drive’dan geri yüklemek için, sorulduğunda GERİ YÜKLE’ye dokunun. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra İLERİ’ye dokunun. Başlatma işlemi tamamlandığında sohbetleriniz görüntülenir. Sohbetleriniz geri yüklendikten sonra WhatsApp medya dosyalarınızı geri yüklemeye başlar. WhatsApp’ı Google Drive’da hiçbir yedeklemeniz olmadan yüklediğinizde, WhatsApp geri yükleme işlemini otomatik olarak yerel yedekleme dosyanızdan yapar.

Sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir WhatsApp verilerinizi Google Drive’dan veya yerel bir yedeklemeden geri yükleyerek yeni bir telefona aktarabilirsiniz. Yedeklemenizi geri yüklemek için: WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin. WhatsApp’ı açın ve telefon numaranızı doğrulayın. Sohbet ve medyalarınızı Google Drive’dan geri yüklemek için, sorulduğunda GERİ YÜKLE’ye dokunun. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra İLERİ’ye dokunun. Başlatma işlemi tamamlandığında sohbetleriniz görüntülenir. Sohbetleriniz geri yüklendikten sonra WhatsApp medya dosyalarınızı geri yüklemeye başlar. WhatsApp’ı Google Drive’da hiçbir yedeklemeniz olmadan yüklediğinizde, WhatsApp geri yükleme işlemini otomatik olarak yerel yedekleme dosyanızdan yapar.

#6
Foto - WhatsApp’ı yerel yedeklemeden geri yükleme Yerel bir yedekleme kullanmak istiyorsanız bilgisayar, dosya gezgini veya SD kart aracılığıyla dosyaları yeni telefona aktarmanız gerekir. Telefonunuz son yedi güne kadar olan yerel yedekleme dosyalarınızı saklar. Yerel yedekleme telefonunuzda her sabah saat 02:00’de otomatik olarak oluşturulur ve telefonunuza dosya olarak kaydedilir. Verileriniz /sdcard/WhatsApp/ klasörüne kaydedilmemişse

WhatsApp’ı yerel yedeklemeden geri yükleme Yerel bir yedekleme kullanmak istiyorsanız bilgisayar, dosya gezgini veya SD kart aracılığıyla dosyaları yeni telefona aktarmanız gerekir. Telefonunuz son yedi güne kadar olan yerel yedekleme dosyalarınızı saklar. Yerel yedekleme telefonunuzda her sabah saat 02:00’de otomatik olarak oluşturulur ve telefonunuza dosya olarak kaydedilir. Verileriniz /sdcard/WhatsApp/ klasörüne kaydedilmemişse "dahili depolama" veya "ana depolama" klasörlerini görebilirsiniz.

#7
Foto - WhatsApp daha eski yedeklemeleri geri yükleme nasıl yaparım? En güncel yerel yedekleme yerine daha eski bir yedeklemeyi geri yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir: Bir dosya yöneticisi uygulaması indirin. Dosya yöneticisi uygulamasında sdcard/WhatsApp/Databases konumuna gidin. Verileriniz SD karta kaydedilmemişse sdcard yerine

WhatsApp daha eski yedeklemeleri geri yükleme nasıl yaparım? En güncel yerel yedekleme yerine daha eski bir yedeklemeyi geri yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir: Bir dosya yöneticisi uygulaması indirin. Dosya yöneticisi uygulamasında sdcard/WhatsApp/Databases konumuna gidin. Verileriniz SD karta kaydedilmemişse sdcard yerine "dahili depolama (internal storage)" veya "ana depolama (main storage)" klasörlerini görebilirsiniz. Geri yükleme işlemi için kullanmak istediğiniz yedekleme dosyasının msgstore-YYYY-AA-GG.1.db.crypt12 olan adını msgstore.db.crypt12 olarak değiştirin. Daha eski yedeklemeler, crypt9 veya crypt10 gibi daha eski protokollere sahip olabilir. crypt uzantısının numarasını değiştirmeyin. WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

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