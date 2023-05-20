2023-05-20 22:31:00 WhatsApp, çok istenen özelliğe kavuşuyor
Meta tarafından geliştirilen WhatsApp'ın kullanıcılar tarafından merakla beklenen özelliği test ediliyor.
Meta tarafından geliştirilen WhatsApp'ın kullanıcılar tarafından merakla beklenen özelliği test ediliyor.
Bundan tam 13 yıl önce kullanıma sunulan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen yeni özelliklerle donatılmaya devam ediyor.
Son zamanlarda kullanıcıların isteklerine önem veren şirket, WhatsApp’ta resmi sticker ‘a çevirme özelliğini test ediyor.
Sticker’lar, sohbeti zenginleştirmek ve renk katmak için WhatsApp’ın en iyi özelliklerinden birisi.
Herhangi bir sticker gönderebilmek içinse öncelikle herhangi bir uygulamadan veya siteden indirmeniz gerekiyordu. Ancak WhatsApp’ın yeni test ettiği özellik sayesinde artık herhangi bir resmi sticker’a çevirebileceksiniz.
WABetaInfo tarafından paylaşılan blog gönderisine göre WhatsApp, galerinizdeki fotoğrafı sticker’a çevirebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz detaylı bir bilgi mevcut değil ancak yukarıdaki ekran görüntüsünde özelliğin ataç ikonlu Ekle seçenekleri arasında yer aldığı görülüyor.
Meta, WhatsApp’ın bu yeni özelliği ile üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayımlanan sticker indirme uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Zira kullanıcılar, daha önce sticker hazırlayabilmek için bu uygulamalara başvurmak zorundaydı.
WhatsApp’ın resmi stickar’a çevirme özelliği şu anda iOS 23.10.0.74 güncellemesi ile iPhone telefonlar için kullanıma sunuldu. Şu anda yalnızca test kullanıcıları erişebiliyor.
Yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor. Öte yandan bu özelliğin zaten WhatsApp Web ve Masaüstü’nde mevcut olduğunu hatırlatalım.
Bunların yanı sıra WhatApp, Android’de mesaj menüsü için yeni bir tasarım üzerinde de çalışıyor. Uygulamanın mevcut sürümündeyken, bir mesaja basılı tutulduğunda tepki verilebilecek emojiler sıralanırken, Beta sürümünde test edilen tasarımda emojilerin yanı sıra silme ve iletme gibi eylemler yer aldığı görüldü. Yeni arayüzün de yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.
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