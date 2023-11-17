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Teknoloji-Bilişim
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Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

2023-11-17 20:05:00
Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

Türkiye'de büyük başarıyı yakalayan harp sahasının kritik unsurlarından biri de ‘Kamikaze İHA’lar… Sadece ülkemizin değil dünyanın da bu alanda en önemli oyuncusu olan STM’den savunma sanayii için gurur verici bir müjde daha geldi. Türk mühendislerce geliştirilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU! STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kamuoyu ile paylaşarak bu anlaşmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

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Foto - Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Türkiye, bu alandaki konumunu peş peşe gelen güzel haberlerle daha da perçinliyor… Ülkemizin savunma sanayiindeki taşıyıcı kolonlarından biri olan ve geliştirdiği milli sistemlerle adından sıkça söz ettiren STM Savunma Teknolojileri son derece değerli bir gelişmeye daha imza attı… STM tarafından tamamen yerli/milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda ‘Kamikaze İHA’ olarak da bilinen sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi.

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Foto - Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

Bu kritik gelişmeyi TRT Haber aracılığıyla ilk kez kamuoyuna duyuran STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ismi açıklanmayan ülkeyle yürütülen ihracat süreciyle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Tüm saha testlerini başarıyla tamamladı! Bu süreçte ALPAGU’nun mühimmatlı test atışı da dahil olmak üzere tüm saha testlerini başarıyla tamamladığını ifade eden Güleryüz, söz konusu ülkeye ilk teslimatları gerçekleştirdikleri bilgisini de paylaştı. Böylece, Türkiye'de envantere girmeden ihracat başarısı yakalan milli teknolojilere bir yenisi daha eklenmiş oldu. STM’nin dünyada ve Türkiye’de taktik mini İHA üretiminde öncü olduğunu belirten Güleryüz, Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen çalışmaların her geçen gün daha da olgunlaştığının altını çizdi.

#3
Foto - Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var! Türkiye’de ilk kez milli mühendislik gücüyle taktik mini İHA ailesi oluşturduklarının altını çizen Güleryüz, yine STM imzalı döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun da üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini hatırlattı. Şimdi de sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU’nun ilk ihracatını gerçekleştirdiklerine işaret eden Güleryüz, şöyle devam etti: “Vurucu İHA’mız KARGU ve gözcü İHA’mız TOGAN’da olduğu gibi ALPAGU’ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU’nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var. ALPAGU’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TSK’ya çok sayıda ALPAGU’nun teslimatını yapacağız Milli teknolojilerimizle ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayiimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz.”

#4
Foto - Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

Kendisi hafif etkisi ‘ağır’ Eski Türkçe’de ‘düşmana tek başına saldıran yiğit’ anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar kesit alanı ve süratiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif olarak kullanılabilen ALPAGU’nun menzili 10 kilometre. Sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralarla gece-gündüz fark etmeksizin etkin görev yapabiliyor. Lançerden fırlatıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU sahip olduğu kritik yazılımlar vasıtasıyla hedefi başarıyla takip edebiliyor. Elektronik yaklaşma tapası, görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri bulunan ALPAGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılabiliyor.

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Foto - Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

Eş zamanlı saldırı yapabiliyor! Bu özelliklerin yanı sıra ALPAGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle de öne çıkıyor. Tüm bunları alt alta eklediğiniz zaman da kullanıcısına önemli bir ‘sürpriz etki’ ve operasyonel üstünlük sağlayan son derece kritik bir platform halini alıyor. ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, kara-deniz-hava araçlarına entegre olabilmesi gibi özellikleriyle de rakiplerinden ayrışıyor. Dört adet ALPAGU aynı anda, tek bir yer kontrol istasyonu vasıtasıyla, aynı hedefe veya farklı hedeflere eş zamanlı saldırı yapabiliyor. Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU’ya benzer dünyada yalnızca iki platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını ‘Man-in-the-Loop’ prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor. STM ALPAGU'nun daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha hızlı ve daha uzun menzile sahip versiyonu Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT’un geliştirme çalışmalarına da STM-ROKETSAN iş birliğinde başarıyla devam ediliyor.

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