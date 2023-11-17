Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu

Eş zamanlı saldırı yapabiliyor! Bu özelliklerin yanı sıra ALPAGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle de öne çıkıyor. Tüm bunları alt alta eklediğiniz zaman da kullanıcısına önemli bir ‘sürpriz etki’ ve operasyonel üstünlük sağlayan son derece kritik bir platform halini alıyor. ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, kara-deniz-hava araçlarına entegre olabilmesi gibi özellikleriyle de rakiplerinden ayrışıyor. Dört adet ALPAGU aynı anda, tek bir yer kontrol istasyonu vasıtasıyla, aynı hedefe veya farklı hedeflere eş zamanlı saldırı yapabiliyor. Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU’ya benzer dünyada yalnızca iki platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını ‘Man-in-the-Loop’ prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor. STM ALPAGU'nun daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha hızlı ve daha uzun menzile sahip versiyonu Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT’un geliştirme çalışmalarına da STM-ROKETSAN iş birliğinde başarıyla devam ediliyor.