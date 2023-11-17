2023-11-17 20:05:00 Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi: Türk İHA'ları gündemi altüst edecek! O isim duyurdu
Türkiye'de büyük başarıyı yakalayan harp sahasının kritik unsurlarından biri de ‘Kamikaze İHA’lar… Sadece ülkemizin değil dünyanın da bu alanda en önemli oyuncusu olan STM’den savunma sanayii için gurur verici bir müjde daha geldi. Türk mühendislerce geliştirilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU! STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kamuoyu ile paylaşarak bu anlaşmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.