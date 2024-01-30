Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Günümüzde endüstriyel robotların tüm dünyadaki otomobil ve otomotiv parçaları üreten fabrikaların üretim verimliliğine büyük katkı sağladığını ifade eden FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Otomotiv sektörüne özel sunduğumuz 0.5 kg'dan 2.300 kg'a kadar kaldırma kapasitesine sahip robotlarla insan-makine iş birliğini artırıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren dünyanın önde gelen firmalarıyla çözüm ortaklığını sürdürürken robotlarla sürecin birçok farklı aşamasında üretime destek oluyoruz. FANUC Global'in bu anlamda dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olan Volvo ile yaptığı sözleşme de çok anlamlı. Fabrika otomasyonunda uzun vadeli bir ortak arayan Volvo ile otomotiv endüstrisinin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz için gurur duyuyoruz. Nitekim Volvo 2030 yılında tamamen elektrikli araç satmayı planlayan, 2040 itibarıyla da bütün fabrikalarının tamamen karbon nötr olmasını amaçlayan bir şirket” dedi.