  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Siyasette Mustafa Denizli depremi! O partiden belediye başkan adayı oldu

Futbolda şok eden gelişme! Acı kayıp! Milli oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Galatasaray’da şok gelişme! Muslera takımdan ayrılıyor! Sebebi, duyanların ağzını açık bıraktı

Emekliye 4 bin lira seyyanen zam geliyor! Sadece bu emekliler için geçerli olacak

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes “Olur mu” diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Kirasını ev sahibinin banka hesabına yatıran kiracıların başı büyük dertte! Şok karar duyuruldu

Milyonlarca sürücüyü rahatlatan gelişme! O trafik cezaları iptal edildi

Altınla ilgili flaş gelişme! Elinde avucunda olan herkesi ilgilendiriyor! İşte bu hiç beklenmiyordu

Otomotiv
6
Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

2024-01-30 16:31:18
Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Volvo'nun elektrikli araçlarını Fanuc üretecek. Üretim işleminin Türkiye'de yapılması bekleniyor.

#1
Foto - Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, dünyanın en büyük endüstriyel robot üreticisi FANUC, İsveç merkezliotomobil üreticisi Volvo Cars’ın dünya çapındaki üretim tesislerine endüstriyel robot tedariki sağlayacak.

#2
Foto - Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

odaklanan dünyanın en büyük endüstriyel robot üreticisi Japonya merkezli FANUC,büyüme hedefleri doğrultusunda bir yeni iş birliği daha gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden birçok markanın fabrika otomasyonunu endüstriyel robotlarıyla üretken haline getiren marka, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Volvo Cars ile sözleşme imzaladı. FANUC, bu kapsamda Avrupa, Asya ve Amerika'daki yeni akü üretim tesisleri de dahil olmak üzere modern bir otomobil üretim tesisinde yer alan çeşitli üretim atölyeleri için endüstriyel robotlar sağlayacak.

#3
Foto - Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Günümüzde endüstriyel robotların tüm dünyadaki otomobil ve otomotiv parçaları üreten fabrikaların üretim verimliliğine büyük katkı sağladığını ifade eden FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Otomotiv sektörüne özel sunduğumuz 0.5 kg'dan 2.300 kg'a kadar kaldırma kapasitesine sahip robotlarla insan-makine iş birliğini artırıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren dünyanın önde gelen firmalarıyla çözüm ortaklığını sürdürürken robotlarla sürecin birçok farklı aşamasında üretime destek oluyoruz. FANUC Global'in bu anlamda dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olan Volvo ile yaptığı sözleşme de çok anlamlı. Fabrika otomasyonunda uzun vadeli bir ortak arayan Volvo ile otomotiv endüstrisinin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz için gurur duyuyoruz. Nitekim Volvo 2030 yılında tamamen elektrikli araç satmayı planlayan, 2040 itibarıyla da bütün fabrikalarının tamamen karbon nötr olmasını amaçlayan bir şirket” dedi.

#4
Foto - Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Robotların Volvo'nun üretim hatlarına en iyi şekilde entegre edilmesini sağlamak için FANUC'un uzman mühendislerden oluşan ekibin tüm üretim zincirini kapsayan geniş bir uygulama yelpazesi için özel donanım ve yazılım çözümleri geliştirdiğini belirten Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “İlk aşamada Volvo'nun ilk araçlarını 2026'da üretim hattından çıkmasını beklediği Slovakya'daki yeni bir üretim tesisine 700'den fazla robot tedarik edilecek. Bu tesis aynı zamanda Volvo'nun yalnızca elektrikli araçlar üreten ilk tesisi olacak.

#5
Foto - Volvo o işi FANUC'a verdi! Türkiye'de üretilecek

Aynı aşamada markanın Belçika ve Çin'deki tesislerine de tedarik sağlanacak. FANUC robotlarının az enerji tüketmesi, son derece dayanıklı olması ve sınırsız bir süre boyunca bakımdan yararlanması, bizi sürdürülebilir bir şekilde çalışmak isteyen şirketler için cazip bir ortak haline getiriyor.”

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı

Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı'nda yer alan otomatlarda terör devleti İsrail'e destek çıkan şirketlere ait ürünlerin satılması du..
Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!
Gündem

Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD aske..
Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir soru..
Selahattin'den Ekrem'e tokat!
Gündem

Selahattin'den Ekrem'e tokat!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, DEM Parti'ye istediğini kabul ettirdi. Barış Yarkadaş'ın kulis haberine göre Demirta..
TAYSAD Başkanı'ndan flaş açıklama! Otomotivde asıl tehdit Çin değil o ülkedir
Otomotiv

TAYSAD Başkanı'ndan flaş açıklama! Otomotivde asıl tehdit Çin değil o ülkedir

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, otomotiv sanayisinin güncel durumu ve gelecek planları ile ilgil..
Aklama yarışına girdiler! CHP medyasında '5'li çete' tornistanı
Gündem

Aklama yarışına girdiler! CHP medyasında '5'li çete' tornistanı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın muhalefetin '5'li çete' safsatasıyla hedef aldığı işadamı Mehmet Cengiz'e arazi sa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23