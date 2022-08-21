Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Volkswagen, Norveç’te başarılı satış rakamlarına ulaşan ID.4’ün yanı sıra ID.3 ve ID.5 modellerini de sunuyor. Markanın elektrikli hatchback modeli ID.3 de Norveç’te daha önce başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Artan elektrikli otomobil modellerinin ardından bu aracın satışı ise biraz daha düşmüş durumda. Elektrikli otomobiller tüm dünyada gittikçe daha çok benimsenmeye başlıyor. Bu konuda bayrağı ise Norveç çekecek gibi duruyor. İlerleyen dönemde diğer ülkelerde de içten yanmalı motorlu araçların satışlarında önemli düşüşler yaşanabilir.