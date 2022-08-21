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Teknoloji-Bilişim
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Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

2022-08-21 19:56:30
Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Volkswagen, önemli bir adım atarak 2024'ten itibaren Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını açıkladı.

#1
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

En büyük petrol rezervlerinden birisine sahip olmasına rağmen, Norveç yenilenebilir enerjiyi en çok benimseyen ülkelerden bir tanesi.

#2
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Son 10 yılda ülke, yenilenebilir enerji ve EV şarj altyapısına büyük yatırımlar yaptı.

#3
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

2024 yılından itibaren Norveç’te sadece elektrikli otomobil satılacak Norveç hükümeti ayrıca elektrikli otomobiller için KDV muafiyetleri, özel şeritlerde araç kullanma imkanı gibi birçok teşvik sunuyor.

#4
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Genel olarak, Norveç’te tamamen elektrikli bir araba satın almak benzinli, hibrit veya dizel bir araç satın almaktan çok daha ekonomik durumda.

#5
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Tüm bunlarla birlikte Norveç’te elektrikli otomobilleri oldukça benimsenmiş durumda.

#6
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Elektrikli ve içten yanmalı model satışlarının karşılaştırılması yapıldığında, Norveç birinci sırada bulunuyor.

#7
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Ülkede 2021 yılı içerisinde satılan araçların yüzde 64’ünü tamamen elektrikli otomobiller oluşturuyor.

#8
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Volkswagen de bu konuda önemli bir adım atarak 2024’ten itibaren Norveç’te sadece elektrikli otomobil satacağını açıkladı.

#9
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Alman marka, 1 Ocak 2024’ten itibaren Norveç’te tüm benzinli, dizel ve hibrit otomobil satışlarını durduracak.

#10
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

2022’nin ilk yarısında Norveç’te en çok satan elektrikli araç Tesla Model Y oldu. Onu Volkswagen ID.4 ve Škoda Enyaq takip ediyor. Tesla Model 3 ve BMW i4 ise bölgede öne çıkan diğer eletrikli araçlar oldu.

#11
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Norveç, sahip olduğu şarj altyapısı sayesinde elektrikli otomobil sahipleri için oldukça uygun bir ülke.

#12
Foto - Volkswagen’den kritik elektrikli otomobil hamlesi

Volkswagen, Norveç’te başarılı satış rakamlarına ulaşan ID.4’ün yanı sıra ID.3 ve ID.5 modellerini de sunuyor. Markanın elektrikli hatchback modeli ID.3 de Norveç’te daha önce başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Artan elektrikli otomobil modellerinin ardından bu aracın satışı ise biraz daha düşmüş durumda. Elektrikli otomobiller tüm dünyada gittikçe daha çok benimsenmeye başlıyor. Bu konuda bayrağı ise Norveç çekecek gibi duruyor. İlerleyen dönemde diğer ülkelerde de içten yanmalı motorlu araçların satışlarında önemli düşüşler yaşanabilir.

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