2021-12-13 23:37:43 Volkswagen'den 2 milyar euro'luk dev yatırım!
Volkswagen Almanya’nın batarya hücresi üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro'luk yatırımını açıkladı.
Volkswagen Almanya’nın batarya hücresi üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro'luk yatırımını açıkladı.
Alman otomotiv devi Volkswagen e-mail yoluyla yaptığı açıklamada batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.
Şirket batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.
Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.
Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek.
Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23