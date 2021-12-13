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Ekonomi
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Volkswagen'den 2 milyar euro'luk dev yatırım!

2021-12-13 23:37:43
Volkswagen'den 2 milyar euro'luk dev yatırım!

Volkswagen Almanya’nın batarya hücresi üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro'luk yatırımını açıkladı.

#1
Foto - Alman otomotiv devi Volkswagen e-mail yoluyla yaptığı açıklamada batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.

Alman otomotiv devi Volkswagen e-mail yoluyla yaptığı açıklamada batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.

#2
Foto - Şirket batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.

#3
Foto - Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

#4
Foto - Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek.

Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek.

#5
Foto - Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.

Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.

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