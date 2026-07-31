Şok karar alındı: Savunma sanayi devine ihracat kontrolü cezası

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresine (HMRC) göre Airbus, kontrollü teknoloji transferlerinde kullanılan üç genel ihracat lisansı kapsamında gerekli kayıtları ve sicilleri tutmadı. Şirket ayrıca bir genel ihracat lisansı ile belirli bir alıcı ve miktar için düzenlenen bireysel ihracat lisansının koşullarını ihlal etti. Airbus, soruşturmanın ayrıntıları hakkında açıklama yapmadı. Şirket, İngiltere’deki bazı iştiraklerini kapsayan soruşturmanın varlığını ilk kez Temmuz 2024’te yayımladığı finansal raporla kamuoyuna duyurmuştu.