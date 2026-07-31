Şok karar alındı: Savunma sanayi devine ihracat kontrolü cezası
Havacılık ve savunma devine ihracat kontrolü cezası kesildi. Ceza miktarının 6,4 milyon sterlin olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Havacılık ve savunma devine ihracat kontrolü cezası kesildi. Ceza miktarının 6,4 milyon sterlin olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Airbus, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal raporunda, İngiltere Gelir ve Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 milyon 409 bin 388 sterlin uzlaşma bedeli ödendiğini açıkladı.
Şirketin İngiltere’deki iştiraki Airbus Operations Limited tarafından yapılan ödeme, Kasım 2022’den önce gerçekleşen ve Birleşik Krallık İhracat Kontrolü Kararnamesi 2008’i ihlal eden işlemleri kapsıyor.
Usulsüzlükler, İngiliz ihracat kontrol makamlarının 2022 yılında gerçekleştirdiği denetim sırasında tespit edildi. İncelemenin, A400M askeri nakliye uçağı parçalarının ülkeler arası transferlerine odaklandığı belirtildi.
İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresine (HMRC) göre Airbus, kontrollü teknoloji transferlerinde kullanılan üç genel ihracat lisansı kapsamında gerekli kayıtları ve sicilleri tutmadı. Şirket ayrıca bir genel ihracat lisansı ile belirli bir alıcı ve miktar için düzenlenen bireysel ihracat lisansının koşullarını ihlal etti. Airbus, soruşturmanın ayrıntıları hakkında açıklama yapmadı. Şirket, İngiltere’deki bazı iştiraklerini kapsayan soruşturmanın varlığını ilk kez Temmuz 2024’te yayımladığı finansal raporla kamuoyuna duyurmuştu.
Airbus, ihracat kontrolü ihlallerini gönüllü olarak HMRC’ye bildirdiğini ve soruşturma süresince İngiliz makamlarıyla tam iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca tespit edilen sorunlara yönelik gerekli düzeltici önlemlerin uygulandığını bildirdi. Temmuz 2026’da varılan uzlaşmayla soruşturma tamamen kapatıldı.
Airbus, 2020 yılında ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri'ni (ITAR) ihlal ettiğine ilişkin iddiaları çözmek amacıyla ABD makamlarıyla yaptığı uzlaşma kapsamında 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Anlaşmanın bir parçası olarak şirket, ihracat kontrolü mekanizmalarını güçlendirmek ve yükümlülüklere uyumu izlemek üzere bağımsız bir uyum yetkilisi atamıştı.
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