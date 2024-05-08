Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Sıfırdan karavan dizayn etmek istemeyenlerin göz bebeği California yenilendi. Bugün beş farklı versiyonla gözler önüne sürülen Volkswagen California, birbirinden farklı özellikleri ile her kesime hitap ediyor. Gelin hiç hız kesmeden önce motor seçeneklerine, ardından California’nın özelliklerine göz atalım. Dizel, benzinli ve Plug-in hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkan Volkswagen California, dizel tarafta Volkswagen’in bilinen 150HP TDI ünitesini kullanıyor. Benzinli olarak 201HP TSI motor ile gelen California, Plug-in hibrit seçeneğinde hem 245HP güç sunuyor hem de dört çekerden çekiş sağlıyor. Bu versiyonda 2 tona kadar çeki kapasitesi de sunan karavan, sizi hiçbir durumda yolda bırakmayacağını bildiriyor.