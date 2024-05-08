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Otomotiv
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Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

2024-05-08 20:34:33
Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Volkswagen'in karavan tarzı aracı California yenilendi. İşte yapılan değişiklikler

#1
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Volkswagen Caravelle’in doğaya daha uygun olan varyantı Volkswagen California yenilendi. Açılır tavanı, yan tentesi ve kullanışlı özellikleri ile kamp hayatına ayak uyduran California, karavan tutkunlarını büyülüyor. İşte yeni Volkswagen California’nın tüm detayları.

#2
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Sıfırdan karavan dizayn etmek istemeyenlerin göz bebeği California yenilendi. Bugün beş farklı versiyonla gözler önüne sürülen Volkswagen California, birbirinden farklı özellikleri ile her kesime hitap ediyor. Gelin hiç hız kesmeden önce motor seçeneklerine, ardından California’nın özelliklerine göz atalım. Dizel, benzinli ve Plug-in hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkan Volkswagen California, dizel tarafta Volkswagen’in bilinen 150HP TDI ünitesini kullanıyor. Benzinli olarak 201HP TSI motor ile gelen California, Plug-in hibrit seçeneğinde hem 245HP güç sunuyor hem de dört çekerden çekiş sağlıyor. Bu versiyonda 2 tona kadar çeki kapasitesi de sunan karavan, sizi hiçbir durumda yolda bırakmayacağını bildiriyor.

#3
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Önceki seriye göre 269 mm daha uzun ve 37 mm daha geniş olarak dizayn edilen Volkswagen California, toplam 5173 mm uzunluğunda ve 1941 mm genişliğinde. Çadır katlandığında 1990 mm yüksekliğinde olan araç, çadır açıkken iç tarafta 2108 mm’ye kadar yükseklik sunuyor. Böylece kamp halinde yolcuların kolay hareket etmesi sağlanırken, beş modelin beşinde de çadır, geniş çift ön kapı ve döner ön koltuklar standart olarak geliyor.

#4
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Giriş donanımı olan Beach, altı koltukla birlikte geliyor. Manuel katlanır tavan, tavanda yatak gibi özelliklere sahip olan Beach, 40 Ah ek kamp aküsüne ve toplam dört adet yatağa sahip Beach Tour‘dan bu tarafta geride kalıyor. Üçüncü donanım paketi olan Beach Camper ise karavan minibüs olması nedeniyle daha üst seviye özelliklere sahip.

#5
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Beş adet koltuk, 230V priz bağlantısı, tek gözlü gazlı ocak, çatal bıçak çekmecesi, ek saklama alanları ile mutfak bölümünü yük bölmesinde taşıyan Beach Camper, ilk iki donanım seviyesine göre kamp hayatına daha uygun. Beach Camper’a ek olarak dolaplı mini mutfak, lavabo, 28 litre su deposu, iki adet karavan aküsü ve buzdolabı gibi özelliklere sahip olan California Coast beş donanım seviyesinin en iyi ikincisi olarak şekilleniyor.

#6
Foto - Volkswagen California tanıtıldı! Hem minibüs hem karavan

Gelelim Volkswagen California’nın en üst donanıım paketi Ocean‘a. Bir önceki donanım seviyelerinde bulunan özelliklerin tamamını taşıyan Ocean, dört koltuklu neredeyse eksiksiz bir karavan modeli. Coast donanım seviyesine ek olarak koltuk ısıtma, mini mutfak arka plan aydınlatması, yardımcı klima ve farklı dizaynda döşemeleri ile kendine hayran bırakan California Ocean, dış tarafta da bazı güncellemelerle diğer donanım seviyelerinden ayrılıyor.

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