Peki Hamas'ın kuruluşunda Mossad'ın katkısı var mı? Bugünlerde üzerinde en çok tartışılan konu. Daha önce El-Cezire İngilizce'de "Upfront" isimli program yapan ve şu anda "theintercept.com" yazılar yayıp video hazırlayan Mehdi Hasan geçenlerde bu konuya değindi. "Blowback: How Israel went from helping create Hamas to bombing it (Geri tepme: İsrail Hamas'ın kurulmasından bombalanmaya nasıl geldi)" başlıklı bir video yayınladı.