Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Vestel'e büyük şok: İşte bunu beklemiyorlardı
Haber Merkezi

Vestel'e büyük şok: İşte bunu beklemiyorlardı

Zor bir dönemden geçtiği yönünde haberler çıkan beyaz eşya devi Vestel'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Moody's, Vestel'le ilgili olumsuz not verdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl 10 bin çalışanını işten çıkaran Vestel’in notunu kırdı.

Moody’s tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda, Vestel Elektronik’in Uzun Vadeli Kurumsal Aile Notu (CFR) "Caa1"'den "Caa2"'ye, Temerrüt Olasılığı Notu (PDR) ise "Caa1-PD"'den "Caa2-PD"'ye indirildi.

Bu not, borç yükümlülüğünün kötü durumda olduğunu ve çok yüksek kredi riskine tabi olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Vestel tarafından ihraç edilen 2029 vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notu da "Caa1"'den "Caa2"'ye düşürüldü. Söz konusu notların görünümleri ise "Negatif" olarak belirlendi.

KAYNAK: TEK REFERANS

Yorumlar

Ccc

Vestel neden geçen yıl 10bin çalışanı işten çıkarmış olabilir .Boykotun gücünden geri adım attılar ama geç oldu onlar için.

Ziya

Gururla yerli dedik islam düşmanı çıktı. Teknolojide geri kaldı. Çanlar çalıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
+90 (553) 313 94 23