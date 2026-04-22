Vestel'e büyük şok: İşte bunu beklemiyorlardı
Zor bir dönemden geçtiği yönünde haberler çıkan beyaz eşya devi Vestel'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Moody's, Vestel'le ilgili olumsuz not verdi.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl 10 bin çalışanını işten çıkaran Vestel’in notunu kırdı.
Moody’s tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda, Vestel Elektronik’in Uzun Vadeli Kurumsal Aile Notu (CFR) "Caa1"'den "Caa2"'ye, Temerrüt Olasılığı Notu (PDR) ise "Caa1-PD"'den "Caa2-PD"'ye indirildi.
Bu not, borç yükümlülüğünün kötü durumda olduğunu ve çok yüksek kredi riskine tabi olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Vestel tarafından ihraç edilen 2029 vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notu da "Caa1"'den "Caa2"'ye düşürüldü. Söz konusu notların görünümleri ise "Negatif" olarak belirlendi.
