Bir kere dikince tam 20 defa hasat veriyor: Bahçesinde olan resmen para basıyor

Tarım sektöründe düşük maliyet ve yüksek verim arayan üreticiler, "kes-büyüt" yöntemi sayesinde aynı kökten 20'den fazla hasat imkanı sunan ıspanak üretimine yöneldi. Bitkiyi kökten sökmek yerine yaprak bazlı toplamaya dayanan bu modern teknik, her seferinde yeniden ekim masrafı gerektirmediği için işletme maliyetlerini minimuma indiriyor. Özellikle "baby ıspanak" türüne olan küresel talebin artması, üreticilere hem taze tüketim hem de dondurulmuş gıda sanayisinde kesintisiz bir nakit akışı sağlıyor.