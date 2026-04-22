Bir kere dikince tam 20 defa hasat veriyor: Bahçesinde olan resmen para basıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarım sektöründe düşük maliyet ve yüksek verim arayan üreticiler, "kes-büyüt" yöntemi sayesinde aynı kökten 20'den fazla hasat imkanı sunan ıspanak üretimine yöneldi. Bitkiyi kökten sökmek yerine yaprak bazlı toplamaya dayanan bu modern teknik, her seferinde yeniden ekim masrafı gerektirmediği için işletme maliyetlerini minimuma indiriyor. Özellikle "baby ıspanak" türüne olan küresel talebin artması, üreticilere hem taze tüketim hem de dondurulmuş gıda sanayisinde kesintisiz bir nakit akışı sağlıyor.

Ispanak üretiminde uygulanan modern hasat teknikleri, geleneksel yöntemlerin aksine bitkiyi kökten sökmek yerine yaprak bazlı toplamayı esas alıyor. Bu yöntemle bir kez ekilen ürün, 20 ila 30 gün gibi kısa bir sürede ilk hasada ulaşıyor.

Uygun iklim koşullarında aynı kökten yıl içinde 20’den fazla kez biçim yapılabiliyor. Ekimden yaklaşık bir ay sonra satışa hazır hale gelmesi, üreticinin işletme sermayesini hızla geri kazanmasını sağlıyor.

Her seferinde yeniden toprak hazırlığı ve ekim masrafı gerektirmemesi, üretim maliyetlerini aşağı çekiyor. Ispanak, Türkiye’de hem taze tüketimde hem de dondurulmuş gıda sanayisinde yüksek talep gören ürünlerin başında geliyor. Pazar tezgahlarında ve market raflarında yılın büyük bir bölümünde yer bulabilmesi, üreticiye düzenli bir nakit akışı sunuyor.

Özellikle son yıllarda popülerliği artan "baby ıspanak" türü, daha kısa sürede hasat edilmesi ve kilogram başına daha yüksek fiyatla alıcı bulması nedeniyle katma değeri yüksek bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Serin iklim yapısına uyum sağlayan bu bitki, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde minimum bakım ile maksimum gelişim gösteriyor. Organik maddece zengin topraklarda hızlı büyüyen ıspanak, kısa süreli üretim döngüsü sayesinde tarlanın yıl içinde diğer ürünler için de boş kalmasına olanak tanıyor.

